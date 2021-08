Biden do Amerykanów pozostałych w Afganistanie: Sprowadzimy was do domu

- To jeden z największych i najtrudniejszych mostów lotniczych w historii - tak o ewakuacji z Afganistanu mówił w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Jak przekazał, od lipca ewakuowano ponad 18 tys. osób, a od 14 sierpnia - ok. 13 tys. - Tysiące więcej zostało ewakuowanych prywatnymi lotami czarterowymi wspieranymi przez rząd USA - dodał.

- Zrobimy wszystko, co możemy, by doprowadzić do bezpiecznej ewakuacji naszych afgańskich sojuszników, partnerów i Afgańczyków, którzy mogą znajdować się na celowniku z powodu powiązań ze Stanami Zjednoczonymi. Wyrażę się jasno: wszyscy Amerykanie, którzy chcecie wrócić do domu: sprowadzimy was do domu - mówił Joe Biden.

- Misja ewakuacyjna jest niebezpieczna, wiąże się z ryzykiem dla naszych sił, jest przeprowadzana w trudnych okolicznościach. Nie mogę obiecać, jaki będzie ostateczny rezultat - stwierdził. Zapewnił jednak, że jako zaangażuje wszystkie konieczne środki, by zakończyła się sukcesem.

- Jako Amerykanin, wyrażam swoją wdzięczność odważnym mężczyznom i kobietom z amerykańskich sił zbrojnych, którzy przeprowadzają tę misję. Jesteście niesamowici - powiedział Biden. Dodał, że Amerykanie są w stałym kontakcie z talibami, by zapewnić cywilom bezpieczny transport na lotnisko.

Ewakuacja z Afganistanu

NATO apeluje do talibów, aby umożliwili sprawną ewakuację chętnych z Afganistanu. Ministrowie spraw zagranicznych Sojuszu na piątkowym nadzwyczajnym posiedzeniu dyskutowali o sytuacji w Afganistanie, gdzie w niedzielę talibowie po błyskawicznej ofensywie obalili dotychczasowy rząd i przejęli władzę.

Talibowie zadeklarowali, że każdy, kto będzie chciał wyjechać z Afganistanu, będzie mógł to zrobić. W praktyce jednak na drodze do lotniska w Kabulu ustawili swoje posterunki i uniemożliwiają wielu osobom dotarcie na miejsce.

Ministrowie spraw zagranicznych NATO zaapelowali do talibów o współpracę przy ewakuacji. Szef Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że kilka krajów chciałoby przedłużenia całej operacji. "Kilku sojuszników podniosło kwestię potencjalnego przedłużenia, by zdołać zabrać więcej ludzi. Stany Zjednoczone oświadczyły, że ewakuacja kończy się 31 sierpnia, ale sojusznicy w trakcie dyskusji mówili, że trzeba ją przedłużyć, żeby ewakuować więcej osób" - dodał.

Ministrowie z krajów NATO zaapelowali także do rządzących Afganistanem talibów, aby powstrzymali przemoc w kraju i by szanowali prawa każdego człowieka. Jens Stoltenberg mówił, że Sojusz będzie chciał monitorować sytuację, by nie dopuścić do ewentualnego odrodzenia się organizacji terrorystycznych w Afganistanie.

Nad zabezpieczeniem ewakuacji oprócz amerykańskich żołnierzy pracuje także tysiąc brytyjskich. Działają tam także wojska z Turcji i Azerbejdżanu. Również polski prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu do Afganistanu stu żołnierzy.