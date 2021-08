Witając niemiecką delegację na Kremlu, Władimir Putin stwierdził, że choć wizyta Angeli Merkel w Rosji ma charakter "pożegnalny", to przywódcy wciąż mają do omówienia "wiele merytorycznych kwestii".

Angela Merkel z wizytą na Kremlu. Władimir Putin powitał ją bukietem kwiatów

- Republika Federalna pozostaje dla nas jednym z głównych partnerów zarówno w Europie, jak i na świecie, również dzięki wysiłkom czynionym przez Angelę Merkel przez ostanie 16 lat, od momentu objęcia przez nią urzędu. Niemcy są dla nas drugim po Chinach partnerem handlowym i gospodarczym - powiedział rosyjski prezydent cytowany przez oficjalną stronę Kremla.

- Tak, to moja pożegnalna wizyta, ale, jak słusznie wspomniano, ma ona również roboczy charakter. Chociaż są między nami różnice zdań, myślę, że to dobrze, że rozmawiamy ze sobą i zamierzamy robić to dalej - stwierdziła Merkel.

Kanclerka Niemiec wspomniała też, że wśród tematów, które zamierza poruszyć w trakcie rozmowy z rosyjskim przywódcą, są m.in. sytuacja w Afganistanie i "kwestie związane ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi".

Angela Merkel z wizytą na Kremlu. "Putin zgotuje jej ciepłe przyjęcie"

To ostatnia oficjalna wizyta Angeli Merkel w Moskwie w roli szefowej niemieckiego rządu. Przed spotkaniem z Putinem kanclerka złożyła wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Ogrodzie Aleksandra przy murze Kremla, upamiętniając w ten sposób 80. rocznicę ataku hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki.

Niemieckie media zauważają, że dzisiejsze spotkanie na Kremlu "puentuje 16-letnią szorstką przyjaźń". "W napiętych chwilach Merkel potrafiła się zdobyć na chłód i dystans, choć zarazem nigdy nie pozwoliła, by dialog z Putinem zszedł na dalszy plan" - czytamy w hamburskim tygodniku "Stern".

Merkel udała się do Moskwy dokładnie rok po próbie otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

