Lider ostatniego wolnego regionu Afganistanu negocjuje z talibami, ale szykuje się do walki

Po zajęciu przez talibów Kabulu dotychczasowy wiceprezydent kraju Amrullah Saleh oraz Ahmad Masud, syn legendarnego afgańskiego komendanta polowego i przeciwnika talibow Ahmada Szacha Masuda, poinformowali o utworzeniu ruchu oporu przeciw talibom w Dolinie Pandższiru.

Saleh przekonuje, że zgodnie z konstytucją Afganistanu, po ucieczce prezydenta z kraju to on jest w świetle prawa głową państwa. Z kolei Ahmad Masud jest liderem w dolinie, która pozostaje ostatnią prowincja Afganistanu poza kontrolą talibów. Górska dolina znajduje się ok. 150 km na północ od Kabulu. Tamtejsi mudżahedini opierali się najpierw inwazji ZSRR, a później dolina była częścią Sojuszu Północnego przeciwko talibom w latach 90.

W rozmowie z serwisem thenationalnews.com Ahmad Masud zadeklarował, że negocjuje z talibami, ale jednocześnie przygotowuje się na możliwość obrony doliny. Choć mówi, że jest skłonny do dołączenia do rządu jeśli rzeczywiście - zgodnie z zapowiedziami - będzie on inkluzyjny dla różnych części społeczeństwa, to wątpi w obietnice talibów. - Amnestia, o której wspomnieli, to oszustwo. To nie jest prawda - powiedział.

- Chodzą od domu do domu ludzi, którzy pracują w rządzie. Ścigają każdą osobę, która pracowała dla władz w ciągu ostatnich 20 lat - stwierdził i ocenił, że czyny talibów przeczą ich słowom.

Afgańscy żołnierze mieli uciec do Pandższiru

Masud stwierdził w rozmowie z dziennikarzem, że Pandższir - jedyna prowincja, nad którą kontroli nie przejęli talibowie - stała się celem ucieczki żołnierzy rządowych i osób obawiających się talibów. Według niego setki żołnierzy afgańskich sił specjalnych, a także piloci, uciekli do Pandższiru.

- Przywieźli setki Humvee, wozów opancerzonych, udało się nam sprowadzić pięć helikopterów. Lecieliśmy nimi z powrotem do Kabulu, żeby sprowadzić tu więcej żołnierzy - powiedział w czwartek.

32-letni Masud studiował na King's College w Londynie i University of London. Jego ojciec Ahmad Szach Masud był jednym z liderów sił walczących z talibami i został zamordowany przez dżihadystów dwa dni przed atakami z 11 września 2001 roku.

Massoud przyznał, że jest w bezpośrednim kontakcie z talibami, ale nie widzi dużych szans na uniknięcie konfliktu. Podstawowym postulatem ma być zgoda talibów na udział ludności Afganistanu w sprawowaniu rządów.

- Jeżeli ich intencją jest samodzielne narzucenie swojej woli ludziom, narzucenie własnych idei, to nie zaakceptujemy takiej niesprawiedliwej władzy - powiedział. Dodał, że chce pokoju, nie wojny, "ale pokój panuje pod pewnymi warunkami - w przeciwnym razie przekształci się w kolejną wojnę". Dodał, że jeśli do niej dojdzie, to będą walczyć "do ostatniej kropli krwi".

Wezwał społeczność międzynarodową o wsparcie Pandższiru, w tym także o pomoc humanitarną dla uchodźców wewnętrznych. Tych - jak mówił - są tysiące i spodziewa się, że przybędą kolejni.