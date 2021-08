Afganistan. Wiadomo kim były osoby, które spadły z amerykańskiego samolotu. To nastoletni bracia

Chaos na lotnisku w Kabulu w Afganistanie rozpoczął się w niedzielę. Tego dnia odlatywały jeszcze maszyny cywilne, jednak wieczorem wszystkie zaplanowane loty zostały odwołane. Zdesperowany tłum wydostał się z terminala cywilnego i wyszedł na płytę postojową oraz pas startowy.

Afganistan. Nie żyje dwóch nastolatków, którzy spadli z amerykańskiego samolotu

W mediach społecznościowych pojawiło się dużo nagrań z sytuacji na lotnisku. Widać na nich tłum ludzi na pasie. Afgańczycy nie chcieli tak łatwo dać się porzucić na pastwę losu talibów, dlatego za wszelką cenę usiłowali wydostać się z lotniska. Niektórzy czepiali się podwozia i wskakiwali na wystające elementy amerykańskiego samolotu wojskowego.

Na jednym z nagrań zamieszczonych w sieci widać moment, gdy samolot odrywa się od ziemi i wznosi się na wysokość kilkuset metrów. Przerażające wideo udokumentowało moment, w którym z maszyny spadły co najmniej dwie osoby.

Według informacji dziennika "Daily Mail" tymi osobami byli dwa bracia w wieku 16 i 17 lat. Afgańczycy pochodzili z ubogiej rodziny. By utrzymać siebie oraz matkę, sprzedawali arbuzy na targu w stolicy. Byli jej jedynymi dziećmi.

Informacje o tożsamości ofiar miał przekazać jeden z użytkowników Twittera. "Dwaj chłopcy, którzy spadli, czepiając się amerykańskich samolotów, byli sąsiadami moich ciotek. Obaj w wieku 16 i 17 lat. Ich ciała zostały właśnie przekazane matce" - pisał. "Byli jedynymi dziećmi kobiety. Nie ma innej rodziny. Jest całkowicie zdana na siebie i łaskę talibów" - dodał użytkownik cytowany przez dziennik.

Zgodnie z doniesieniami dziennika samolotu miało uczepić się nawet kilkunastu młodych Afgańczyków. Amerykańskie siły powietrzne oficjalnie nie potwierdziły żadnego zgonu. Przyznały jednak, że po wylądowaniu w Katarze w podwoziu odnalezione zostały ludzkie szczątki.

Sytuacja w Afganistanie

Po niemal 20 latach talibowie przejęli władzę w Afganistanie. Podczas błyskawicznej ofensywy w ciągu kilku dni udało im się zająć większość miast, a następnie wejść do Kabulu. Państwa takie jak m.in. USA, Wielka Brytania czy Polska ewakuują swoich obywateli, a także Afgańczyków, którzy z nimi współpracowali.

Szef KPRM Michał Dworczyk w czwartek informował, że największym wyzwaniem dla osób, które chcą uciec z Afganistanu, jest dotarcie na lotnisko. - Mieliśmy bardzo nerwowe ostatnie kilkadziesiąt godzin. Dwie duże grupy osób, które miały zostać ewakuowane, nie mogły dotrzeć do lotniska, ponieważ utrudniali im to talibowie. Udało się to dopiero dzisiaj [w czwartek - red.] nad ranem - mówił.

