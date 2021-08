Wielka Brytania. Nie żyje pięcioletni uchodźca z Afganistanu. Dziecko wypadło przez okno w hotelu

Dziecko razem z matką miało przebywać w pokoju na 9. piętrze w hotelu OYO Metropolitan przy Blonk Street w Sheffield. Do tragicznego zdarzenia doszło w środę 18 sierpnia około godziny 14:30.

Wielka Brytania. Pięcioletni uchodźca z Afganistanu wypadł przez okno z 9. piętra

Policja przekazała, że pięcioletni chłopiec, który wypadł z okna hotelu, był afgańskim uchodźcą. Jak podaje BBC, chłopiec przybył do Wielkiej Brytanii zaledwie 15 dni przed tragedią. Jako pierwsze o wypadku poinformowało jedno z dzieci tłumacza armii brytyjskiej, który stacjonował w Afganistanie. Mężczyzna następnie towarzyszył matce pięciolatka w szpitalu, gdzie miał pomóc jej porozumieć się z personelem medycznym.

W sprawie tragicznego zdarzenia wypowiedział się Enver Solomon, dyrektor Rady ds. Uchodźców. - To straszna tragedia i nasze myśli są z rodziną, która przeszła tyle traumy i cierpienia - przekazał BBC. Jak ustalili dziennikarze, przeprowadzone zostanie dochodzenie, które ma ustalić, jak doszło do tragicznego zdarzenia. Policjanci skierowali prośbę do świadków wypadku, aby zgłosili się na komendę i złożyli zeznania.

Boris Johnson zapowiada przyjęcie 20 tysięcy afgańskich uchodźców

Premier Boris Johnson poinformował, że Wielka Brytania przyjmie 20 tysięcy afgańskich uchodźców. Do tej pory pomoc od Londynu otrzymały ponad dwa tysiące osób, które uciekły z kraju opanowanego przez talibów. Zjednoczone Królestwo ewakuowało z Afganistanu również 306 swoich obywateli. Na lotnisku w Kabulu obecnych jest też 900 brytyjskich żołnierzy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem ewakuacji.

W ciągu pierwszego roku Brytyjczycy zamierzają przyjąć pięć tysięcy Afgańczyków, a w kolejnych latach - następne 15 tysięcy. Schemat ich przyjmowania został oparty na tym wprowadzonym w 2014 roku, gdy schronienie na Wyspach znalazło 20 tysięcy Syryjczyków.