Polskie wojsko było w Afganistanie przez prawie cały czas trwania w tym kraju zachodniej interwencji. Od początku w 2001 roku, do końca w 2021. Na dodatek teraz jeszcze tam awaryjnie wróciło, żeby pomóc ratować ludzi zagrożonych przez błyskawiczne opanowanie kraju przez talibów. Na afgańskiej ziemi zginęło 44 polskich żołnierzy, ponad 300 zostało rannych. Teraz tysiące weteranów tej misji patrzą na wieści z Afganistanu i nie do końca wiedzą co o tym sądzić.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Czy to warte życia 44 osób? Moim zdaniem nie"

- Trochę przykro oczywiście jest. Smutno. W końcu zostawiłem w tej afgańskiej ziemi trochę swojej krwi. Tylko ja to nic. Jak tłumaczyć teraz rodzinom poległych, po co tam właściwie pojechaliśmy? Po co to było? W imię czego zginęli ich najbliżsi? - mówi Gazeta.pl chorąży rezerwy Przemysław Wójtowicz, który w 2010 roku jako dowódca sekcji snajperów został poważnie ranny podczas starcia z talibami. Opisywaliśmy jego przeżycia w serii artykułów.

- Mój smutek jest może o tyle ograniczony, że ja nie jechałem tam ratować świata. Jechałem tam się sprawdzić, czegoś nauczyć, zadbać o swoich podwładnych i innych żołnierzy. No i nie ma co ukrywać, też zarobić - zaznacza weteran. Dodaje przy tym, że w ogóle nie ma poczucia szoku czy zaskoczenia tym, co się stało w ciągu ostatnich miesięcy w Afganistanie, czyli błyskawicznym upadkiem świeckiego rządu, stworzonego pod parasolem wojsk interwencyjnych. - To było do przewidzenia dla każdego, kto tam był i miał oczy otwarte. Zainteresował się Afgańczykami i ich światem - stwierdza Wójtowicz.

Weteran wspomina, że jeszcze za jego bytności w Afganistanie talibowie byli bardzo trudnym przeciwnikiem. Mieli już od dawna swoje równoległe państwo i jego struktury, które pod wieloma względami mogło być dla wiejskiej ludności bardziej atrakcyjne od tego, co oferował rząd centralny. - Na przykład sądownictwo, gdzie talibowie szybko i surowo egzekwowali swoje prawo, a w tym oficjalnym królowała korupcja i za 50 dolarów można się było wykpić od morderstwa - opisuje.

To, co się stało teraz, tylko potwierdza siłę i rozległe wpływy talibów w kraju, który teoretycznie był pod kontrolą wojsk zachodnich przez dwie dekady. - Czy było warto? Nasze wojsko sporo się tam nauczyło, zmieniło się, dobrze się zaprezentowaliśmy. Tylko czy to warte życia 44 osób? Moim zdaniem nie - uważa Wójtowicz.

Czterej najważniejsi przywódcy talibów. To oni teraz rządzą

Wbrew temu co mówi Biden, próbowaliśmy budować Afganistan

- W całej tej sytuacji nic nie wkurzyło mnie tak bardzo, jak przemówienie prezydenta Joe Bidena. Powiedział, że to co tyle lat tam robiliśmy, co jednoznacznie i wielokrotnie deklarowano jako nasze główne zadanie, to tak naprawdę nigdy nie było naszym celem i się nie liczyło. Jak to usłyszałem, to mną zatrzęsło. Wiem, że to polityka, ale są jakieś granice. 10 lat robiłem coś, czego nie było i co się nie liczyło? - mówi natomiast płk Lewandowski, który był w Afganistanie na trzech zmianach. Podczas jednej jako członek specjalnego zespołu do spraw odbudowy w prowincji Mazar-i-Sharif, jednego z wielu, które miały pomagać lokalnym afgańskim władzom budować nowy kraj. Potem służył już na stanowiskach dowódczych w ramach polskich oddziałów stacjonujących w prowincji Ghazni.

Były wojskowy odnosi się do wystąpienia prezydenta USA, które ten wygłosił w poniedziałek 16 sierpnia. Bronił w nim swojej decyzji o wycofaniu się z Afganistaniu i twierdził między innymi, że budowa stabilnego, nowoczesnego i demokratycznego państwa afgańskiego nigdy nie była celem interwencji USA. Twierdził, że głównym celem było zniszczenie Al-Kaidy i emiratu talibów, co się udało.

- Wbrew temu co teraz Biden twierdzi, to budowa afgańskiego państwa była przez wiele lat naszym głównym zadaniem. Tak, żeby talibowie nie wrócili. Całe te brygadowe zespoły bojowe, patrole, walki, to wszystko było po to, żeby zespoły odbudowy mogły działać - mówi płk Lewandowski. Dodaje, że uczestniczył w niezliczonych naradach na ten temat, przechodził szkolenia i nie uroiło mu się to.

- Żołnierz zawsze padnie ofiarą polityków. Każdy, kto chce założyć mundur, powinien być tego świadomy - stwierdza natomiast chorąży Wójtowicz.

640 Afgańczyków na pokładzie samolotu. Kontroler lotów w szoku

Moralny obowiązek Polski

Pułkownik zaznacza, że nie ma problemu z przyznaniem, że jeśli chodzi o stworzenie stabilnego państwa Afganistan, ponieśliśmy klęskę. - To poczucie mogę znieść. Nie mogę jednak znieść wmawiania mi, że ta cała wojna to był sukces, bo rozbiliśmy emirat talibów i Al-Kaidę - stwierdza były wojskowy. Poza tym stwierdza, że na ostatnie wydarzenia w Afganistanie patrzy raczej chłodno. Stara się zwłaszcza zrozumieć główne przyczyny tak szybkiego rozpadu wojsk rządowych. - Na poczucie zawodu przyjdzie czas pewnie później - dodaje.

Oficer zaznacza jednak, że złość wywołuje w nim to, co zrobiono w kwestii ewakuacji Afgańczyków, którzy współpracowali z zachodnimi siłami. Teraz ze strony talibów grozi im śmierć. - Moim zdaniem my, jako Polska, mamy moralny obowiązek ewakuować stamtąd kogo się da spośród tych Afgańczyków, którzy nam pomagali. I nie ma tu znaczenia, że większość naszych tłumaczy stanowili ludzie zatrudniani przez amerykańską firmę. To drugorzędne - stwierdza.

Płk Lewandowski dodaje, że tej kwestii jest zawiedzony NATO jako całością, które wyraźnie nie miało żadnego planu na wsparcie tych ludzi i zapewnienie im bezpieczeństwa. - Bo oni tak naprawdę nie pracowali tam dla Polski czy Niemiec. Oni pracowali dla ISAF, misji NATO - mówi były wojskowy.

Wszystko w piach, czy może nie?

Większość państw Sojuszu, wycofując swoich ostatnich żołnierzy z Afganistanu w czerwcu, zabierało pewną liczbę swoich lokalnych współpracowników. Tak samo miało zrobić polskie wojsko, o czym informował szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk twierdzi, że "wszyscy współpracujący z Polską, którzy wtedy byli zainteresowani wyjazdem, zostali ewakuowani". Pomimo tego, po błyskawicznym zajęciu Kabulu przez talibów okazało się, że są jeszcze setki osób, które chcą uciec do Polski i muszą zostać ewakuowane. Obecnie trwa chaotycznie, naprędce i prowizorycznie organizowana wywózka z Afganistanu.

Kontrolowana niegdyś przez Polaków prowincja Ghazni, wpadła w ręce talibów w całości kilka dni przed upadkiem Kabulu. To tam zginęła zdecydowana większość polskich żołnierzy poległych w Afganistanie. Zarówno płk Lewandowski jak i chorąży Wójtowicz pytani o to, czy to wywołuje u nich jakieś poczucie zmarnowanego wysiłku, odpowiadają przecząco.

- Nie kupuję całej narracji o krwi i pocie w piach. W życiu żołnierza zawsze jest ryzyko straty zdrowia, życia i sił bez osiągnięcia sukcesu. Jeśli ktoś ma z tym problem, to nie powinien zakładać munduru - stwierdza pułkownik.