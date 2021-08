Jak poinformował dziennik "The Wall Street Journal", zgłoszone w ostatnich miesiącach objawy obejmowały nudności, silne bóle głowy, bóle uszu, zmęczenie, bezsenność i ospałość. Niektóre ofiary były wręcz niezdolne do pracy, jak przekazali dyplomaci. Jak podkreśla "WSJ", "są to pierwsze przypadki zgłoszone w kraju NATO, w którym znajdują się wojska amerykańskie i broń jądrowa".

Osoby dotknięte syndromem hawańskim pracowały nad sprawami związanymi z Rosją

Amerykańscy dyplomaci przekazali "WSJ", że podobne incydenty zostały zarejestrowane wśród amerykańskich urzędników stacjonujących w innych krajach europejskich [pisaliśmy o przypadkach syndromu hawańskiego w Wiedniu - red.], ale odmówili podania jakichkolwiek szczegółów.

Wśród osób uskarżających się na objawy syndromu hawańskiego znaleźli się oficerowie wywiadu lub dyplomaci pracujący nad kwestiami związanymi z Rosją, takimi jak eksport gazu, cyberbezpieczeństwo oraz ingerencja polityczna.

Rzecznik Departamentu Stanu nie odpowiedział na zadane przez dziennikarzy "WSJ" pytania o te incydenty. Zapewnił tylko, że "wszyscy pracownicy, którzy zgłosili niewyjaśnione przypadki zdrowotne, otrzymali natychmiastową i właściwą opiekę". Dodał, że najważniejsze jest teraz zbadanie przyczyn i opracowanie sposobów ochrony pracowników. Przyznał też, że pomimo szeroko zakrojonego śledztwa nie udało się ustalić, czy za te dziwne symptomy odpowiadają jakiekolwiek konkretne podmioty.

Syndrom hawański. Co to takiego?

Tajemniczy zespół dolegliwości odnotowano po raz pierwszy w 2016 roku wśród amerykańskich dyplomatów i ich rodzin stacjonujących na Kubie, stąd jego nazwa "syndrom hawański". Osoby dotknięte chorobą skarżyły się na uporczywe zmęczenie, migreny, nudności i krwawienia z nosa po usłyszeniu przenikliwych dźwięków w nocy.

Podobne przypadki zaobserwowano również w Chinach, Rosji oraz w USA. W lipcu br. 20 amerykańskich dyplomatów w Wiedniu zgłosiło, że od czasu objęcia urzędu prezydenta USA Joe Bidena cierpią na objawy zespołu hawańskiego, o czym poinformował portal "Deutsche Welle".

"WSJ" podaje z kolei, że "niepotwierdzone przypadki syndromu wystąpiły także w Polsce, na Tajwanie, w Gruzji, a nawet w Waszyngtonie".

Analiza przeprowadzona w grudniu 2020 roku przez Narodową Akademię Nauki, Inżynierii i Medycyny w USA wykazała, że objawy "syndromu hawańskiego" najprawdopodobniej zostały wywołane atakami z wykorzystaniem "ukierunkowanej, pulsującej energii o częstotliwości radiowej (RF)", zbliżonej do promieniowania mikrofalowego. Na czele grupy badającej przyczyny tych symptomów stanął doświadczony oficer CIA, który swego czasu tropił Osamę bin Ladena, a jej pozostałymi członkami zostali wtajemniczeni w sprawę urzędnicy.