Kabul. Amerykanie nie są w stanie dłużej zapewnić bezpiecznego dostępu do lotniska

Wokół lotniska w Kabulu nadal panuje chaos. Talibowie uniemożliwiają Afgańczykom dotarcie na jego teren, co powoduje ogromne utrudnienia w ewakuacji. Wielu afgańskich współpracowników polskiej armii nadal jest poza terenem portu lotniczego. Grupa około 40 osób nie zdążyła dotrzeć na samolot do Polski. Tymczasem rząd USA poinformował, że nie jest w stanie dłużej zapewnić bezpiecznego dostępu do lotniska.

6 Fot. Shekib Rahmani / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl