Joe Biden: Nie wiem, jak można było wycofać się z Afganistanu bez chaosu

Biden mówił o bieżących wydarzeniach, które mają miejsce w terenie portu lotniczego w Kabulu. - Wojsko USA nie ma obecnie możliwości dotarcia do ludzi znajdujących się poza lotniskiem - przyznał.

"Guardian", powołując się na źródła w Kabulu, informuje, że talibowie ustawili posterunki w drodze na lotnisko i kontrolują dokumenty uciekających ludzi, a części z nich nie pozwalają przejść dalej. W środę po południu przedstawiciel talibów poinformował, że ich żołnierze oddali strzały w powietrze, by rozproszyć tłum, jaki zgromadził się na lotnisku. W wyniku paniki, jaka wybuchła przy bramie portu rannych zostało co najmniej 17 osób.

W środę wieczorem Departament Stanu USA przekazał informacje, że talibowie nie dotrzymali obietnicy swobodnego dostępu Afgańczyków do lotniska. "Rząd USA nie jest w stanie dłużej zapewnić bezpiecznego dostępu do lotniska w Kabulu" - przekazała w środę amerykańska ambasada w stolicy Afganistanu. Odtąd miejsca w samolotach wylatujących będą przydzielane w pierwszej kolejności dla osób, które szybciej pojawiły się na miejscu.

Od niedzieli lotnisko w Kabulu jest niemal okupowane przez Afgańczyków i obcokrajowców, którzy próbują uciec z kraju. Z powodu chaosu na lotnisku zawieszone zostały loty komercyjne. Loty wojskowe dalej są jednak kontynuowane.

Afganistan. Wojsko USA może zostać w Afganistanie dłużej niż do 13 sierpnia

Amerykanie planowali ukończyć ewakuację do końca sierpnia. Jednak prezydent zapowiedział, że wojsko może pozostać w Afganistanie dłużej. - Jeśli pozostaną obywatele amerykańscy, zostaniemy, dopóki ich wszystkich nie zabierzemy - powiedział Joe Biden.

Szczegółowe informacje z ostatniej doby przekazał mediom sekretarz obrony USA Lloyd Austin. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nadal próbować rozwiązywać konflikty i tworzyć przejścia. Chcemy, aby Amerykanie i ich współpracownicy mogli dostać się na lotnisko. Nie mamy obecnie możliwości wyjścia i rozszerzenia operacji na Kabul - mówił.

W Afganistanie przebywa aktualnie 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, a w najbliższych dniach ich liczba zwiększy się do 6 tysięcy. Zdaniem Austina dotychczas "nie było żadnych wrogich interakcji z talibami, a ich linie komunikacji z dowódcami bojowników pozostają otwarte".

Duda podpisał postanowienie o wysłaniu kontyngentu wojskowego do Afganistanu

Joe Biden: Nie przewidziałem wszystkiego, co się zdarzy

- Był sposób, by wydostać się z Afganistanu nie powodując chaosu? Nie wiem, jak to można było zrobić - przyznał prezydent USA. Zapytany o błąd, który doprowadził do takiej lawiny dramatycznych zdarzeń w Afganistanie, stwierdził, że takiego błędu nie było.

Po chwili jednak dodał: - To był prosty wybór. Kiedy ma się do czynienia z rządem Afganistanu, przywódcą tego rządu, który wsiada do samolotu i ucieka, kiedy afgańskie siły zostawiają uzbrojenie i uciekają - to po prostu się zdarzyło.

Afganistan. Samolot z Polakami i współpracownikami leci do Polski

Biden mówił, że gdy oglądał sceny, które miały miejsce na lotnisku w Kabulu, jego pierwszą myślą było: "musimy odzyskać kontrolę". - To też uczyniliśmy. Nie przewidziałem jednak wszystkiego, co się zdarzy - dodał.

- Jedną z rzeczy, których nie wiedzieliśmy, było to, co zrobią talibowie, jeśli chodzi o umożliwienie ludziom wyjazdu. I co robią teraz? Przyznał, że talibowie współpracują, lecz "są pewne trudności" z dostaniem się na lotnisko Afgańczyków, którzy pomagali Amerykanom w Afganistanie.