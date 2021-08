Agencja DPA podała, że podobne obostrzenia obowiązują już od tygodnia w regionie Chanii oraz Heraklionu i zostały przedłużone o kolejnych siedem dni. Jedynie wschodnia część wyspy nie jest objęta lockdownem.

Wakacje w Grecji. Godziny policyjne na Krecie

Godziny policyjne trwają od 1 w nocy do 6 rano. Wychodzić z domu można jedynie w nagłych przypadkach albo jeśli pracuje się na nocne zmiany. Celem obostrzeń jest powstrzymanie lokali od urządzania imprez, podczas których gromadzą się tłumy, co z kolei przyczynia się do rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wzrost zachorowań na COVID-19 w Grecji. Wracają obostrzenia

W Grecji, w której od początku pandemii 544 tys. osób zachorowało na COVID-19, z czego 13 220 zmarło, niechętnie wprowadzane są nowe obostrzenia. Telewizja państwowa wskazała, że władze chcą chronić sektor turystyczny, który w tym roku dopiero zaczął się regenerować po kryzysie, jakim został dotknięty w 2020 r.

Wakacje 2021 - jakie są zasady wjazdu do Grecji?

Zgodnie z informacjami na stronie polskiego MSZ, osoby przyjeżdżające do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu: PCR (wykonanego nie wcześniej niż 72 h przed przyjazdem) lub testu antygenowego (wykonanego nie wcześniej niż 48 h przed przyjazdem). Zaświadczenie o negatywnym wyniku powinno zostać sporządzone w języku angielskim. Wykonanie testu jest obowiązkowe dla wszystkich (w tym dzieci które ukończyły 12 lat), niezależnie od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju wyjazdu.

Testu nie wymaga się od osób, które ukończyły szczepienie (minęło 14 dni od podania ostatniej dawki) i są w stanie potwierdzić ten fakt, przedstawiając odpowiednie świadectwo szczepienia. Powinno być one wystawione w języku angielskim lub greckim. Szczepionki, które zostały uznane przez greckie władze graniczne to: Pfizer/BioNtech, Moderna, Astra Zeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics i Sinopharm.

Osoby, które są ozdrowieńcami mogą wjechać do Grecji na podstawie zaświadczenia wydanego w terminie od 30. do 180. dnia po pierwszym pozytywnym wyniku testu. Informacje o szczepieniu, prześciu COVID-19 i negatywnym wyniku testu znajdują się w unijnym certyfikacie covidowym.

"Każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Podróżni i osoby im towarzyszące u których stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 zostaną objęci izolacją w hotelach kwarantannowych, gdzie zostaną poddani dalszym testom PCR w celu potwierdzenia wstępnej diagnozy. Podróżni będą przebywać w warunkach kwarantanny przez co najmniej 10 dni. Osoby, które zachorowały mimo zaszczepienia będą przebywały w warunkach kwarantanny siedem dni. Warunkiem zwolnienia z kawarantanny będzie negatywny wynik testu PCR na dzień przed jej końcem. Koszty zakwaterowania w hotelach kwarantannowych pokrywa państwo greckie" - czytamy na stronie MSZ.

Dla wszystkich podróżujących do Grecji utrzymany pozostaje bezwzględny obowiązek zarejestrowania swojej podróży na stronie https://travel.gov.gr/#/. Formularz najlepiej wypełnić nie później niż 24 godziny przed przyjazdem do Grecji.

Obostrzenia w Grecji - podwójna maska w miejscach kultu

"Na terenie Grecji obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach publicznych zamkniętych. Nakaz zakrywania ust i nosa w otwartych przestrzeniach dotyczy w przypadku dużych skupisk ludzkich. Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maski grozi kara grzywny w wysokości od 300 euro. Niedozwolone jest zasłanianie twarzy chustami, szalikami i przyłbicami" - czytamy.

W miejscach kultu należy nosić podwójną maskę na twarzy składającą się z maski niemedycznej i maski z tkaniny lub maski KN95. Restauracje wydają posiłki tylko w ogródkach. W sklepach czy na stanowiskach archeologicznych obowiązują limity osób. Od 16 lipca lokale rozrywkowe w pomieszczeniach zamkniętych mogą przyjąć 85 proc. maksymalnej liczby gości, ale tylko z grupy osób zaszczepionych lub ozdrowieńców.