Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych potwierdziły, że w komorze podwozia C-17 znaleziono ludzkie zwłoki - podaje ABC News. Maszyna w poniedziałek odleciała do Kataru z lotniska w Kabulu. Na jej pokład próbowali dostać się Afgańczycy uciekający przed talibami.

Sprawę bada Biuro Dochodzeń Specjalnych Sił Powietrznych. Jak przekazała w oświadczeniu rzeczniczka sił powietrznych Ann Stefanek, śledztwo "będzie dogłębne, by poznać fakty dotyczące tego tragicznego incydentu". Zaznaczyła także, że Siły Powietrzne są myślami z rodziną zmarłej osoby. Samolot zostanie poddany oględzinom.

Jak relacjonował "The New York Times", samolot wylądował w Afganistanie w poniedziałek wczesnym rankiem, przewożąc zaopatrzenie dla żołnierzy pomagających w ewakuacji lotniska. Kilka minut po tym, jak maszyna pojawiła się w Kabulu, w jej stronę pobiegły setki Afgańczyków. "NYT" podaje, że obawiający się o swoje bezpieczeństwo członkowie załogi wrócili do środka, a maszyna została dopuszczona do startu. Załoga twierdziła, że nie wiedziała o tym, by ktokolwiek miał wejść do komory podwozia. Początkowo kołowano powoli, ze względu na osoby, które stanęły na maszynie.

Gdy samolot był już w powietrzu, załoga zorientowała się, że podwozie nie chowa się całkowicie. Okazało się, że w komorze znajdowały się ludzkie szczątki.

W mediach społecznościowych publikowano nagrania, z których miało wynikać, że kilka osób miało też spaść z maszyny, gdy ta się wznosiła.

Afganistan przejęty przez talibów

Na lotnisku w Kabulu wciąż trwa ewakuacja zachodnich dyplomatów i obywateli. Do tej pory z Afganistanu miało wylecieć około 2 tysięcy osób. Połowa z nich to Amerykanie.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że pierwszy polski samolot wysłany do Kabulu ewakuował na teren Uzbekistanu około 50 osób. Na pokładzie maszyny są Afgańczycy, którzy współpracowali z państwem polskim w czasie interwencji oraz jedna obywatelka Polski. Na pokład zabrano także dzieci i niemowlęta.

Stamtąd samolot cywilny będzie zmierzał do Polski. W Kabulu jest drugi polski samolot wojskowy, który zabierze uchodźców, współpracujących z Polską i sojusznikami. W drodze do Afganistanu jest również trzecia maszyna.

W Kabulu pozostaje jedna polska dziennikarka. We wtorek ze stolicy Afganistanu do Czech dotarły dwie obywatelki Polski.