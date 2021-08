Talibowie biją ludzi, którzy próbują dostać się na lotnisko. Wśród rannych kobiety i dzieci

Wokół lotniska w Kabulu znów jest niespokojnie. Talibowie siłą rozpędzają ludzi, którzy chcą uciec z kraju. Rzekomo mają to robić na prośbę amerykańskiej armii, jednak nie ma dowód na to, że to prawda. Talibowie zaczęli również strzelać do protestujących w obronie flagi Afgańczyków. Al Jazeera informuje o dwóch osobach zabitych i 10 rannych.

fot. Twitter/@BabakTaghvaee