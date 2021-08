Joe Biden z rekordowo niską popularnością po zwycięstwie talibów w Afganistanie [SONDAŻ]

Po tym gdy Stany Zjednoczone rozpoczęły wycofywanie swoich wojsk z Afganistanu, duża część kraju została przejęta przez talibów. W niedzielę wkroczyli do Kabulu, przejęli pałac prezydencki i ogłosili ustanowienie Islamskiego Emiratu Afganistanu. Zachód w chaosie ewakuuje swoich obywateli i współpracowników. Wielu Afgańczyków obawia się powrotu opresyjnego reżimu, jaki panował w czasie poprzednich rządów talibów.

W cotygodniowym sondażu Reuters/Ipsos Joe Biden osiągnął swój najgorszy wynik od momentu zaprzysiężenia na urząd prezydenta w styczniu 2021 r. Tylko 46 proc. Amerykanów jest zadowolonych z tego, jak Biden sprawuje swój urząd. W ubiegłotygodniowym badaniu, przeprowadzonym jeszcze przed upadkiem Kabulu, zadowolenie z pracy Bidena deklarowało 53 proc. badanych.

Jednak większość respondentów, zarówno wyborców Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej, stwierdziła, że chaos w Kabulu jest oznaką, że Stany Zjednoczone powinny opuścić Afganistan.

W oddzielnym sondażu przeprowadzonym przez Ipsos mniej niż połowa Amerykanów pozytywnie oceniła sposób, w jaki Joe Biden kierował działaniami wojskowymi i dyplomatycznymi w Afganistanie. Biden został oceniony gorzej niż trzej poprzedni prezydenci, którzy kierowali amerykańską misją w Afganistanie: Donald Trump, Barack Obama i George W. Bush.

Sondaż Ipsos pokazuje, że 75 proc. badanych popiera wysłanie do Afganistanu dodatkowych żołnierzy w celu zabezpieczenia kluczowych obiektów do czasu ewakuacji Amerykanów. Podobny odsetek respondentów popiera również ewakuację Afgańczyków, którzy w czasie wojny pomagali Amerykanom.



Ponad 68 proc. respondentów w wieku od 18 do 65 lat stwierdziło, że wojna "skończy się źle, bez względu na to kiedy Stany Zjednoczone odejdą", z kolei 61 proc. uważa, że Ameryka powinna zakończyć wycofywanie swoich wojsk zgodnie z harmonogramem.



51 proc. badanych zgodziło się, że Stany Zjednoczone mogłyby zostawić wojska w Afganistanie jeszcze przez rok, a 50 proc. badanych chce wysłania żołnierzy z powrotem do Afganistanu w celu walki z talibami.



Sondaż Reuters/Ipsos został przeprowadzony na próbie 947 dorosłych Amerykanów, w tym 403 Demokratów i 350 Republikanów.

