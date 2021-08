Do incydentu doszło we wtorek 17 sierpnia. Na stronie Białoruskiego Państwowego Komitetu Granicznego na Facebooku pojawiło się wideo, które rzekomo miało dowodzić okrucieństwa litewskich pograniczników. Tymczasem litewska Państwowa Straż Graniczna (VSAT) odrzuca te oskarżenia i dostarcza dowodów, że sytuacja została zainscenizowana i aż 12 białoruskich pograniczników naruszyło granicę litewską. - My też filmujemy - przekazali litewscy pogranicznicy.

"Niezwykła sytuacja na granicy litewsko-białoruskiej. Białoruscy żołnierze w sprzęcie do tłumienia zamieszek spychają migrantów z Białorusi na terytorium Litwy, a następnie sami nielegalnie przekraczają granicę państwa litewskiego" - poinformowała litewska Państwowa Straż Graniczna, zamieszczając w internecie nagranie. "Po wielokrotnych ostrzeżeniach ze strony funkcjonariuszy VSAT, wycofali się na stronę Białorusi" - dodano.

Incydent na granicy litewsko-białoruskiej. MSZ Litwy zapowiada śledztwo

"Dziś w rejonie solecznickim, na odcinku zapory Gintaras Žagunis, przedstawiciele białoruskich struktur siłowych z tarczami i sprzętem do tłumienia zamieszek siłą zepchnęli grupę 35 migrantów na terytorium Republiki Litewskiej i wkroczyli na terytorium naszego państwa. Wszystkie wyżej wymienione nielegalne działania białoruskich funkcjonariuszy zostały nagrane na nagraniu wideo funkcjonariuszy Państwowej Straży Granicznej" - podało we wtorek litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Informacja o naruszeniu granicy państwowej zostanie wykorzystana w prowadzonym przez Litwę śledztwie przygotowawczym, o czym poinformowano również przedstawiciela Białoruskiego Komitetu Granicznego" - dodał resort.

- Nie możemy tolerować tak śmiałej prowokacji, kiedy 12 białoruskich urzędników przekroczyło dziś granicę Republiki Litewskiej. Natychmiast zareagowaliśmy na tę prowokację i podjęliśmy decyzję o dalszym zwiększaniu zdolności ochrony granicy - powiedziała litewska minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaite, odpowiadając na incydent na granicy z Białorusią.

Minister Bilotaite zobowiązała również służby do wzmocnienia czujności na granicy.

Litwa. Problem migracji narasta

Granica pomiędzy Litwą a Białorusią jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i strefy Schengen. Litwa, która zapewniła azyl wielu białoruskim politykom opozycyjnym, zarzuca władzom w Mińsku, że celowo umożliwiają migrantom jej przekraczanie. Rząd Litwy zatwierdził projekt ustawy ws. budowy płotu o długości ok. 500 km na granicy litewsko-białoruskiej. Inwestycja ma powstać w ciągu dwóch lat, a jej koszt wyniesie ponad 150 mln euro.

W tym roku przez granicę z Białorusią na Litwę wjechało ponad 4,1 tys. migrantów. Wielu z nich pochodzi z Iraku. W całym 2020 roku zatrzymano tylko 81 migrantów.

Jak podała stacja TVN 24 za PAP, rząd Litwy stosuje taktykę zawracania migrantów. Są oni kierowani na przejścia graniczne lub do placówek dyplomatycznych. Resort spraw wewnętrznych zarządził, że każdy, kto nielegalnie przekroczył granicę, a będzie chciał powrócić do swego kraju, otrzyma bilet i 300 euro.

