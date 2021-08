Masowe ucieczki z Afganistanu. Załoga odkryła ciało Afgańczyka we wnęce kołowej samolotu

W niedzielę 15 sierpnia talibowie weszli do Kabulu i do pałacu prezydenckiego. W obawie przed egzekucją, z kraju uciekają zarówno dyplomaci, jak i ludność cywilna.

Afganistan. Zwłoki mężczyzny odnalezione we wnęce kołowej samolotu

Jak wynika z amerykańskich mediów, w podwoziu samolotu należącego do sił powietrznych USA, który wyleciał z Kabulu w poniedziałek, odnaleziono ciało mężczyzny. Jak podaje "The Washington Post", trzech amerykańskich urzędników anonimowo poinformowało, że samolot został sprawdzony po tym, jak po wylądowaniu w innym państwie, podwozie samolotu nie podniosło się do góry. Załoga zbadała maszynę, a następnie dokonała makabrycznego odkrycia - odnalazła ciało mężczyzny we wnęce kołowej samolotu.

Afganistan. Wywiad z talibem w TV przeprowadziła kobieta. "Niewiarygodne"

Talibowie przejęli władzę w Afganistanie. Dantejskie sceny na lotnisku w Kabulu

Tysiące ludzi desperacko próbowało uciec z Afganistanu po przejęciu władzy przez talibów. Mieszkańcy wdarli się nawet na płytę lotniska, by za wszelką cenę dostać się na pokład kilku samolotów, które znajdowały się na pasie startowym. Jak podają media, w tym chaosie co najmniej siedem osób straciło życie.

Wiele osób próbowało dosłownie uczepić się startujących samolotów wojskowych i spadło z wysokości po tym, jak te wzniosły się w powietrze. Na skutek tego chaosu, siły amerykańskie tymczasowo zamknęły lotnisko, próbując kontrolować tłumy. We wtorek lotnisko zostało otworzone i kontynuowano ewakuację.

Pierwszy dzień w Kabulu pod kontrolą Talibów. Chaos i ofiary na lotnisku

Polska, USA i niemal 60 innych krajów zaapelowały w wystosowanym do talibów oświadczeniu, by ci pozwolili opuścić Afganistan zarówno wszystkim obcokrajowcom, jak i Afgańczykom, którzy chcą wyjechać z kraju.

Talibowie prowadzą ofensywę od kwietnia, jednak w ostatnich dniach ich działania znacznie przyspieszyły. W ciągu dziewięciu dni bojownicy przejęli kontrolę nad wszystkimi większymi miastami, znajdującymi się w Afganistanie. Wiele z nich było poddawanych bez walki, a żołnierze i policjanci uciekali do innych regionów lub za granicę.

