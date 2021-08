Zobacz wideo Tusk: Nie dajcie sobie wmówić, że ludzie atakują Kościół. To zjawiska wewnątrz Kościoła niszczą Kościół, Kaczyński niszczy Kościół

Kardynał Raymond Burke pełnił funkcję arcybiskupa St. Louis (Stany Zjednoczone) w latach 2004-2008. O zakażeniu COVID-19 duchowny poinformował na Twitterze 11 sierpnia. "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pragnę poinformować, że niedawno uzyskałem pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19. Dzięki Bogu wypoczywam wygodnie i otrzymuję doskonałą opiekę medyczną. Proszę, módlcie się za mnie" - napisał kard. Raymond Burke.

Stan Kardynała uległ pogorszeniu. Raymond Burke został podłączony do respiratora

W niedzielę 15 sierpnia na Twitterze duchownego pojawił się wpis z informacją o pogorszeniu się stanu zdrowia kardynała. 73-letni Burke trafił do szpitala, gdzie został podłączony do respiratora. Mimo to "lekarze są zachęcani jego postępami". Wiernych zaproszono jednak do wspólnej modlitwy za kardynała.

Raymond Burke wielokrotnie był widziany, jak chodził bez maski po Rzymie, gdzie przebywa na co dzień. Duchowny nie był też zwolennikiem szczepionek przeciwko COVID-19. Jednak do zakażenia nie doszło we Włoszech. Jak donosi "The Guardian", duchowny otrzymał pozytywny wynik tekstu na koronawirusa podczas wizyty w Wisconsin.

Kardynał Raymond Burke - przeciwnik szczepionek na COVID-19

Jak informuje "Guardian", Burke w maju 2021 roku wypowiedział się w sprawie szczepionek przeciw COVID-19 . "Musi być jasne, że same szczepienia nie mogą być narzucane obywatelom w sposób totalitarny" - ogłosił duchowny. Na tym jednak nie koniec. Dziennik przypomina, że Raymond Burke powiedział także, że szczepionki zostały opracowane "poprzez wykorzystanie linii komórkowych abortowanych płodów" i że "pod skórą każdej osoby zostanie umieszczony rodzaj mikroczipa, aby w każdej chwili osoba taka mogła być kontrolowana przez państwo".

Informacje o mikroczipach są powielane przez ruchy antyszczepionkowe, chociaż nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.Co do produkowania szczepionek z "abortowanych płodów", to problemem może być brak zrozumienia procesu powstawania takich preparatów, o czym więcej piszemy tutaj.

W sprawie produkcji szczepionek wypowiadał się w rozmowie z Gazeta.pl między innymi prof. Jacek Wysocki. - Linie komórkowe pochodzą z płodów z lat 60. i 70., które były abortowane ze wskazań medycznych, prawnych lub innych. Te linie są podtrzymywane w laboratoriach do celów badawczych i produkcyjnych. Niektórzy fałszywie twierdzą, że przeprowadza się w tym celu nowe aborcje, a nie jest to prawda. Następnie te komórki się mnożą. Mając kilka komórek, można uzyskać z nich setki lub tysiące - powiedział. Profesor podkreślił, że w samej szczepionce nie ma linii komórkowych. - Są one usuwane w procesie produkcji - dodał.

Warto dodać, że słowa kardynała są sprzeczne z wydaną w grudniu 2020 roku notą Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, która została zaakceptowana przez papieża Franciszka. Mówi ona o tym, że w czasie pandemii pozwala się na "korzystanie ze szczepionek wyprodukowanych przy użyciu linii komórkowych pozyskanych w wyniku aborcji w latach 60".

