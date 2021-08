Niemcy, które miały drugi co do wielkości, zaraz po Stanach Zjednoczonych, kontyngent wojskowy w Afganistanie, chcą ewakuować drogą lotniczą z Afganistanu kilka tysięcy osób: obywateli o podwójnym, niemiecko-afgańskim obywatelstwie, a także afgańskich współpracowników, działaczy na rzecz praw człowieka, prawników i kobiety, które w związku z przejęciem władzy przez talibów, boją się o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin.

Niemiecka minister obrony: Wzięliśmy na pokład tylko osoby, które były na miejscu

- Na lotnisku mamy bardzo chaotyczną, niebezpieczną i złożoną sytuację. Mieliśmy bardzo mało czasu, więc wzięliśmy na pokład tylko osoby, które były na miejscu - powiedziała telewizji ARD cytowana przez Agencję Reutera niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer. Ewakuowano siedem osób, co wywołało oburzenie Niemców, którzy zaczęli komentować sprawę w mediach społecznościowych i krytykować działania rządu.

"Nie mogliśmy uwierzyć, że tylko 7 osób zostało uratowanych z tego piekła przez Bundeswehrę. Mówi się, że powodem jest słaba koordynacja działań ze Stanami Zjednoczonymi, godzina policyjna i brak własnego personelu w terenie. Bez względu na to, co to było, to kolejna fatalna porażka" - napisał na Twitterze reporter Paul Ronzheimer.

- Zabrano tylko siedem osób, ponieważ samolot musiał szybko odlecieć, a inni Niemcy nie mogli dostać się na lotnisko na czas - powiedział z kolei rzecznik MSZ. Niemcy wciąż muszą pilnie ewakuować z Afganistanu do 10 tys. osób, za które są odpowiedzialne - miała powiedzieć w poniedziałek członkom Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej cytowana przez "Al Jazeerę" Angela Merkel. Powiedziała również, że Berlin powinien współpracować z krajami graniczącymi z Afganistanem, aby wspólnie wspierać tych, którzy teraz uciekają z kraju przejętego przez talibskie siły.

Chaos na lotnisku. Niemcy będą ewakuować ludzi przez Uzbekistan

Niemcy mają jednak nadzieję, że przy pomocy 600 żołnierzy, którzy wezmą udział w ewakuacji, w nadchodzących godzinach uda im się wydostać z Kabulu jak najwięcej ludzi.

W poniedziałek loty ze stolicy Afganistanu zawieszono, ponieważ ludzie próbujący uciec z tego kraju, tłoczyli się na pasie startowym, blokując ruch. We wtorek ewakuacje z lotniska w Kabulu zostały wznowione. Minister Kramp-Karrenbauer mówiła, że ma nadzieję, iż lotnisko będzie otwarte przez kilka dni, aby jak najwięcej osób mogło zostać wywiezionych. - To nie tylko obywatele Niemiec, to także miejscowy personel, osoby zagrożone. Będziemy też wspierać inne kraje - dodała.

Niemcy planują uruchomić "most powietrzny" między Kabulem a Taszkientem. Obywatele niemieccy i lokalny personel afgański zostaną najpierw przetransportowani samolotem do stolicy Uzbekistanu, a następnie czarterowymi samolotami przewożeni do Niemiec - pisze bild.de.