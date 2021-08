Rosja. Katastrofa samolotu wojskowego. Nie żyją trzy osoby [WIDEO]

Do wypadku doszło we wtorek rano w rejonie Kubinki pod Moskwą. Katastrofa nastąpiła podczas podejścia do lądowania. Rosyjska agencja Interfax podaje, że na pokładzie maszyny znajdowały się trzy osoby - wszystkie zginęły.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsze w historii tankowanie samolotu przez drona

Rosja. Katastrofa prototypu wojskowego samolotu

Według rozmówców agencji Interfax, śledczy powołani do wyjaśnienia przyczyn katastrofy nie wykluczają żadnej z możliwości. Będą badać zarówno scenariusz awarii sprzętu, jak i możliwe błędy załogi.

Afganistan. To zdjęcie obiegło cały świat. 640 osób na pokładzie C-17

W katastrofie rozbił się prototyp nowego rosyjskiego samolotu wojskowego Ił-112. Agencja zwraca uwagę, że samolot rozbił się w odległości 1,5 km od pasu startowego. Na nagraniach z katastrofy widać, że maszyna, jeszcze przed uderzeniem w ziemię, znajdowała się częściowo w ogniu.

Prototyp Ił-112 to pierwszy po rozpadzie Związku Radzieckiego wojskowy samolot transportowy opracowany od zera w Rosji. Maszyna miała wziąć udział w forum Army-2021, które odbędzie się w dniach do 22 do 28 sierpnia.

Pierwszy lot prototypu Ił-112 odbył się 30 marca 2019 r., ale maszyna nie spełniła wymagań rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Kolejne próbne loty zostały wznowione dopiero dwa lata później - 30 marca 2021 r. Wicepremier Rosji Jurij Borysow powiedział podczas lipcowej wizyty w zakładach lotniczych, że sytuacja związana z Ił-112 "idzie w lepszą stronę".

Talibowie ogłosili amnestię dla wszystkich pracowników rządowych