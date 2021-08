Afganistan. Talibowie ogłosili amnestię dla wszystkich pracowników rządowych

We wtorek 17 sierpnia talibowie, dwa dni po przejęciu Kabulu (stolicy Afganistanu), ogłosili amnestię dla wszystkich urzędników państwowych. Oświadczenie talibów mówi, że osoby objęte amnestią mogą "z pełnym zaufaniem" wrócić do normalnego życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Morawiecki o sytuacji w Afganistanie (16 sierpnia)

Afganistan. Talibowie wydali oświadczenie. Jest amnestia dla urzędników

"Ogłaszamy amnestię generalną dla wszystkich… Oczekujemy, że powrócicie do swoich obowiązków i rutynowego życia z pełnym zaufaniem" - przekazali talibowie w oświadczeniu cytowanym przez agencję AFP.

Amerykańska armia wznowiła ewakuację obywateli krajów Zachodu z Afganistanu

Po kilkugodzinnej przerwie z lotniska w Kabulu ponownie wystartowały wojskowe samoloty. Ruch na lotnisku był wcześniej wstrzymany, bo tysiące zdesperowanych Afgańczyków, którzy chcieli wydostać się z kraju, blokowało bezpieczne starty - zajmowali pasy startowe, czepiali się samolotów, chcąc się do nich dostać.

O tym, że ruch na lotnisku został wznowiony, poinformował Pentagon. Lotnisko w Kabulu jest jedynym miejscem w całym Afganistanie, którego nie kontrolują talibowie, lecz amerykańska armia. Na odlot czekają tam tysiące Amerykanów, zarówno dyplomatów, jak i obywateli tego kraju.

Joe Biden: Wojsko Afganistanu poddało się nie próbując nawet walczyć

Od niedzieli tysiące Afgańczyków, którzy także czekają na możliwość wylotu z kraju, w desperacji wchodziło do stojących, ale także do kołujących maszyn. Chaos spowodował, że zginęło co najmniej siedmiu Afgańczyków. Amerykanie przysłali na miejsce dodatkowych żołnierzy, którzy mieli zaprowadzić porządek. W sumie ewakuacji ma pilnować siedem tysięcy żołnierzy USA oraz niemal tysiąc Brytyjczyków.

Ewakuację swoich obywateli oraz afgańskich współpracowników (tłumaczy, przewodników i in.) prowadzą także Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia czy Polska. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej (IAR), że dwa samoloty wojskowe są już w drodze do Afganistanu. We wtorek w Polsat News Dworczyk poinformował, że wkrótce w drogę wyruszy również trzeci.

Dworczyk: Dwa samoloty są w drodze do Afganistanu. Trzeci wystartuje wkrótce

W sumie ewakuowanych ma zostać kilkaset tysięcy osób. Według mediów, dowódcy amerykańskiej armii mieli rozmawiać z talibami i prosić o powstrzymanie się od jakichkolwiek działań do czasu, aż operacja zostanie zakończona.

W ciągu ostatnich kilkunastu dni talibowie przejęli kontrolę nad wszystkimi miastami w Afganistanie, a w niedzielę bez walk zdobyli Kabul. Oznacza to, że po 20 latach muzułmańscy radykałowie powrócili do władzy. Tworzona przez dwie dekady przez kraje NATO afgańska armia w praktyce przestała istnieć. Prezydent Afganistanu uciekł z kraju.

Czytaj więcej o sytuacji w Afganistanie: