To zdjęcie obiegło cały świat. 640 Afgańczyków uciekało z kraju na pokładzie C-17

Boeing C-17 Globemaster III odleciał z Kabulu do Kataru w niedzielę późnym wieczorem. Jak informuje portal Defense One, który opublikował zdjęcie z pokładu, w maszynie znajdowała się jedna z największych grup osób, które kiedykolwiek podróżowały C-17. Było to bowiem 640 Afgańczyków uciekających przed talibami.

Maszyna na co dzień stacjonuje w bazie sił powietrznych Dover w Delaware. Portal Defense One podaje, że początkowo nie planowano ewakuacji tak dużej liczby osób, ostatecznie zmieniono jednak decyzję w obliczu paniki i desperacji Afgańczyków.

Wcześniejsze doniesienia informowały o tym, że na pokładzie znajdowało się 800 pasażerów Źródła Defense One wskazują jednak, że liczba ta była mniejsza o ok. 160 osób.

Afganistan. Sytuacja na lotnisku w Kabulu

W poniedziałek wieczorem przywrócono ruch na lotnisku w Kabulu, stolicy Afganistanu. Został wstrzymany na kilka godzin po tym, jak pas startowy został zablokowany przez setki Afgańczyków chcących opuścić kraj. Obawiają się oni represji ze strony talibów, którzy przejęli władze w Afganistanie po wycofaniu się wojsk Stanów Zjednoczonych.

Na lotnisku wylądował amerykański wojskowy samolot transportowy z żołnierzami na pokładzie. Mają oni zapewnić bezpieczeństwo podczas ewakuacji.

Jednym z pierwszych samolotów, które wystartowały z otwartego lotniska był niemiecki Airbus. Wcześniej krążył on przez pięć godzin na miastem. Drugi niemiecki samolot transportowy musiał lądować na lotnisku w stolicy Uzbekistanu Taszkiencie, aby uzupełnić paliwo.