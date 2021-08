Talibowie przejmują władzę w Afganistanie. "Kobiety z ulic zniknęły, nie ma nawet mężczyzn w dżinsach"

Zobacz wideo Mateusz Morawiecki o sytuacji w Afganistanie

W niedzielę prezydent Afganistanu uciekł z kraju, a talibowie zajęli Kabul i pałac prezydencki. Ogłosili również, że wojna dobiegła końca, a wkrótce mają zostać wyłonione nowe władze i ogłoszony ustrój państwa. Talibowie podkreślają, że żadna z siedzib misji dyplomatycznych nie była celem ich ataków. Rebelianci mają umożliwić wszystkim krajom zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom.

"Kobiety już, jak słyszę, z kabulskich ulic zniknęły"

Maciej Woroch, korespondent "Faktów" TVN, podkreśla, że talibom nie można ufać. - To, co słyszymy od rzeczników talibów, to są tylko propagandowe slogany, które mają uspokoić Zachód, że nie wydarzy się teraz nic bardzo złego. Znając rządy talibów między 1996 a 2001 rokiem, wiemy, czego możemy się spodziewać. Kobiety już, jak słyszę, z kabulskich ulic zniknęły. Nie ma tam już nawet mężczyzn w dżinsach, którzy chodzili po ulicach jeszcze wczoraj. Wszyscy ubrali się w tradycyjne afgańskie stroje, by dostosować się do sytuacji - powiedział dziennikarz.

Do sytuacji kobiet odniosła się również Katarzyna Sławińska. Jak wyjaśniła, talibowie oficjalnie zapewniają, że kobiety będą mogły brać udział w życiu publicznym. - Z tym, że to, co dzieje się już na prowincji (…), budzi ogromny niepokój. Kobiety są wyprowadzane z miejsc pracy, mówi im się, żeby zostały w domu. Dyrektorki szkół mówią, że już wcześniej dostawały pogróżki od talibów, że szkoły dla dziewcząt będą wysadzane w powietrze, będę przeprowadzane zamachy. Dziewczęta zostaną znowu zamknięte w domach, pozbawione dostępu do nauki, dostępu do jakichkolwiek zdobyczy cywilizacji - zaznaczyła dziennikarka "Faktów" TVN.

Jak dodał Maciej Woroch, powołując się na słowa brytyjskich polityków, "Zachód będzie miał po tym, co oglądamy teraz, potwornego kaca". - Jeździliśmy tam, daliśmy im nadzieję, że mogą żyć w państwie, które nie będzie dyktowane prawem szariatu, że będzie można funkcjonować tak, jak by się chciało. Teraz te nadzieje zostały przez Zachód zdradzone - podkreślił.

Dantejskie sceny na lotnisku w Kabulu

Tysiące ludzi od niedzieli szturmują lotnisko w Kabulu w nadziei, że uda im się wydostać z kraju. Loty komercyjnych linii zostały jednak wstrzymane, bo Amerykanie i inne kraje zachodnie wysyłają do Kabulu swoje samoloty, by ewakuować własnych obywateli. Afgańskie media pokazują filmy, na których widać tłumy zdesperowanych ludzi, wspinających się po schodach do samolotów i tratujących się, mimo iż samoloty prawdopodobnie i tak nie mogą na razie odlecieć. Amerykańscy żołnierze, którzy kilkanaście godzin temu przejęli kontrolę nad lotniskiem, otworzyli w pewnym momencie ogień do Afgańczyków. Miejscowe media twierdzą, że nie żyje pięć osób, choć nie jest jasne, czy wszyscy zginęli od kul.

Choć talibowie ustawili punkty kontrolne wokół lotniska i nie można tam się dostać ani wyjechać z lotniska, od rana ciągną w tym kierunku kolejne tysiące Afgańczyków.

Stany Zjednoczone ewakuowały już na lotnisko wszystkich pracowników ambasady w Kabulu, włącznie z ambasadorem. W efekcie, ogromny budynek pozostał pusty. Dyplomatów ewakuowały też Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Szwecja, Czechy i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ewakuację rozpoczęła również Rosja, która wcześniej informowała, że nie ma takiej potrzeby. Kraje Zachodu rozpoczęły też proces ewakuacji afgańskich tłumaczy, którzy pracowali dla nich przez ostatnie lata. Działania takie prowadzą USA, Wielka Brytania, Czechy czy Słowacja.

60 krajów, w tym Stany Zjednoczone i Polska, w specjalny oświadczeniu zaapelowały do talibów, aby pozwolili wyjechać z Afganistanu wszystkim obcokrajowcom oraz wszystkim Afgańczykom, którzy chcą opuścić kraj.

