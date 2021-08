Zobacz wideo Andrzej Duda: Będę stał na straży wolności słowa

W niedzielę prezydent Afganistanu uciekł z kraju, a talibowie zajęli Kabul i pałac prezydencki. Ogłosili również, że wojna w państwie dobiegła końca, a wkrótce mają zostać wyłonione nowe władze i ogłoszony ustrój państwa. Talibowie podkreślają, że żadna z siedzib misji dyplomatycznych nie była celem ich ataków. Rebelianci mają umożliwić wszystkim krajom zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom.

W poniedziałek rano w Pradze wylądował pierwszy czeski samolot wojskowy z ewakuowanymi z Kabulu. Premier Andrej Babisz poinformował, że na pokładzie znalazło się 46 Czechów oraz miejscowych współpracowników wraz z rodzinami. Czeski rząd nie ujawnia jednak, ile przygotowano lotów ewakuacyjnych. Także niemieckie władze rozpoczęły ewakuację swoich dyplomatów i obywateli. W poniedziałek wylądują w Kabulu kolejne samoloty Bundeswehry, którymi wylecą także miejscowi cywilni współpracownicy ministerstw federalnych.

Tymczasem Polska wydała wizy humanitarne dla 45 osób, które współpracowały z naszym krajem, delegaturą Unii Europejskiej w Kabulu i członków ich rodzin. "W Święto Wojska Polskiego nie zapominamy o sojusznikach, zwłaszcza tych w największej potrzebie. Podjąłem decyzję o wystawieniu wiz humanitarnych dla 45 osób, które współpracowały z Polską, delegaturą UE w Kabulu i członków ich rodzin. Dotrzymujemy swych sojuszniczych zobowiązań" - napisał Mateusz Morawiecki.

- Afgańskim współpracownikom polskiego kontyngentu w Afganistanie grozi niebezpieczeństwo. (...) Talibowie jakiś czas temu obiecali amnestię współpracownikom zachodnich misji, w tym amerykańskiej. Jednak, jak często bywa z talibami, zostało powiedziane jedno, okazało się, że dzieje się drugie. Jest wiele raportów, z których wynika, że część z tych współpracowników została przez talibów zamordowana - powiedziała na antenie w Polsat News Jagoda Grondecka, dziennikarka "Krytyki Politycznej", która przebywa w Kabulu. Jak podkreśliła, osoby, które współpracowały z Amerykanami, Polakami, z NATO, mają wszelkie podstawy ku temu, żeby uważać, że ich życie znajduje się w tej chwili w niebezpieczeństwie.

Grondecka zaznaczyła, że ewakuacja polskich współpracowników nie odbywa się sprawnie. - Amerykanie już od jakiegoś czasu prowadzą program ewakuacji swoich współpracowników, mieli ich także najwięcej. Inne kraje, jak chociażby nasi sąsiedzi Czesi i Słowacy także ewakuują swoich współpracowników. Słowacja po trzy osoby wysyła samolot wojskowy do Kabulu, żeby zostały wywiezione - powiedziała w rozmowie z Polsat News. Dziennikarka podkreśliła, że liczba wiz wystawionych przez Polskę nie obejmuje wszystkich współpracowników, a, co więcej, w Kabulu nie ma polskiej ambasady. - Afgańczycy, którzy czekają na te wizy i na naszą pomoc, dowiedzieli się, że mają się udać do polskiej ambasady w Delhi, która odpowiada za obsługę konsularną Afganistanu. Jednak nikt nie powiedział im, jak mają się tam udać, kiedy wszystkie loty komercyjne są uziemione, wszystkie granice są pod kontrolą talibów oraz przede wszystkim Indie nie chcą Afgańczykom wydawać żadnych wiz - wyjaśniła Jagoda Grondecka.

Jak podaje "Al Jazeera", poza Kabulem przebywa około 44 tys. Afgańczyków, którzy pomagali Stanom Zjednoczonym, a teraz potrzebują ewakuacji.