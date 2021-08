"Czas, by Joe Biden zrezygnował w niesławie po tym, na co pozwolił w Afganistanie. To, co tam zrobił, przejdzie do historii jako jedna z największych porażek w historii Ameryki" - czytamy w oświadczeniu Donalda Trumpa. Oskarża on urzędującego prezydenta USA również o wzrost liczby zakażeń koronawirusem oraz narastający problem imigracyjny.

Jeszcze w kwietniu tego roku Trump wyrażał poparcie dla decyzji o wycofaniu sił wojskowych USA z Afganistanu, nazywając je "wspaniałym i pozytywnym". Jednocześnie krytykował Bidena, który zapowiedział, że stanie się to dopiero do 11 września. Zgodnie z porozumieniem, zawartym z talibami przez administrację Donalda Trumpa, Amerykanie mieli się wycofać do maja 2021 roku w zamian za gwarancje bezpieczeństwa ze strony rebeliantów. Były prezydent podkreślał w oświadczeniu, że on sam zmniejszył już liczbę żołnierzy obecnych w Afganistanie z 16 tys. do ok. 2 tys. Zaznaczał, że nowy amerykański przywódca powinien zachować ustalony przez niego termin 1 maja.

Rzecznik talibów: Wojna dobiegła końca. Zostanie ogłoszony nowy ustrój

Przywódca talibów uwolniony z więzienia

W 2018 roku, czyli w czasie prezydentury Donalda Trumpa, jeden z przywódców talibów Abdul Ghani Baradar został uwolniony z pakistańskiego więzienia. Stało się to po tym, jak talibowie potwierdzili, że prowadzą rozmowy z przedstawicielem USA ds. pojednania w Afganistanie. Baradar uciekł do Pakistanu po inwazji prowadzonej przez Amerykanów, która obaliła rząd talibów, a w 2010 roku został aresztowany podczas operacji w pobliżu miasta Karaczi.

We wrześniu 2020 roku rozpoczęły się negocjacje między przywódcami talibów, a USA. Wziął w nich udział ówczesny sekretarz stanu Mike Pompeo. "Wezwał talibów, aby wykorzystali tę okazję do zawarcia porozumienia politycznego i osiągnięcia wszechstronnego i trwałego zawieszenia broni" - informowała administracja Donalda Trumpa.

Upadł rząd Afganistanu. Talibowie przejęli Kabul i pałac prezydencki

Afganistan. Z kraju uciekł prezydent

Po objęciu urzędu prezydent Joe Biden przyspieszył wycofanie wojsk, otwierając drogę do szybkiej ofensywy talibów, którzy w niedzielę przejęli kontrolę nad stolicą kraju, Kabulem, a wcześniej zajęli wszystkie prowincje i większe miasta.

W niedzielę kraj opuścił prezydent Ashraf Ghani, który prawdopodobnie udał się do Tadżykistanu. Siły NATO pomagają w utrzymaniu kontroli nad lotniskiem w Kabulu i koordynują ewakuację ze stolicy Afganistanu.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w Afganistanie przebywa pięciu naszych obywateli. Są oni w stałym kontakcie z konsulem w New Delhi w Indiach, a także z ambasadami Francji, Niemiec i USA w Kabulu w sprawie możliwości ewakuacji z terytorium tego kraju.

Ofensywa Talibów trwa od kwietnia, ale przyspieszyła w ostatnich dniach. W ciągu dziewięciu dni rebelianci przejęli kontrolę nad wszystkimi większymi miastami. Wiele z nich było poddawanych bez walk, a żołnierze i policjanci uciekali do innych regionów lub za granicę.