Afganistan. Talibowie wkroczyli do Kabulu. Mogą przejąć stolicę bez walki

Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid poinformował na Twitterze, że talibowie przejęli wszystkie części Afganistanu, dążąc tym samym do utworzenia "islamskiego emiratu".

Afganistan. Talibowie wkraczają do Kabulu, ogłaszają powstanie "islamskiego emiratu" [RELACJA]

Równocześnie wezwał bojowników do pozostania na rogatkach Kabulu i nieprowadzenia walk w samym mieście, lecz do "pokojowego wejścia". Mudżahid zapewnił, że trwają negocjacje, które mają spowodować, że wkroczenie talibów odbędzie się bez zagrożenia dla życia i własności obywateli. Zapewnił, że "islamski emirat" nie będzie się mścił, a wszyscy żołnierze i pracownicy służb cywilnych mogą się czuć bezpiecznie. Apeluje też, by nie opuszczali kraju.

Talibowie przejmują Afganistan, amerykanie pomogą w ewakuacji

Przez ostatnie kilkanaście dni talibowie przeprowadzili ofensywę na wszystkie inne większe miasta Afganistanu. Do wielu z nich wkraczali bez walk. Dziś Amerykanie rozpoczęli ewakuację swojej ambasady w Kabulu. Część personelu przeniosła się w tajne lokalizacje, niektórzy pracownicy działają na kabulskim lotnisku. Ewakuacja dotyczy także placówek dyplomatycznych innych krajów.

To już się właściwie zawaliło. Afganistan jest w rękach talibów

Talibowie przejmują nie tylko terytorium, ale też pozostawioną przez afgańskie i amerykańskie wojsko broń, oraz sprzęt. Obecnie na miejscu jest około 5000 żołnierzy amerykańskich, którzy pomagają zapewnić to, co Biden wcześniej nazwał "porządnym i bezpiecznym wycofywaniem się" personelu amerykańskiego i sojuszniczego. Wojska amerykańskie pomogą również w ewakuacji Afgańczyków, którzy współpracowali z wojskiem podczas prawie dwudziestoletniej wojny - pisze "The Guardian". Prezydent USA Joe Biden wyznaczył 31 sierpnia jako termin całkowitego wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu.