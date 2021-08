Węgry. Wypadek autokaru na autostradzie. Nie żyje 8 osób

Do wypadku doszło ok. godz. 5:00 na autostradzie M7, w rejonie miasta Szabadbattyan. Pojazd na węgierskich tablicach rejestracyjnych z nieznanych przyczyn przebił się przez barierkę i zjechał z drogi do rowu. Jak podają węgierskie media, autobus został całkowicie zniszczony.

Węgry. W wypadku autokaru zginęło 8 osób. Jedną z ofiar jest kierowca

W wyniku wypadku zginęło osiem osób, 48 jest rannych, z czego dwie ciężko. Według węgierskiego portalu hiradio.hu, wśród ofiar śmiertelnych znajduje się kierowca autokaru. Najciężej ranni w wypadku zostali przetransportowani do szpitali w czterech miastach: Szekesfehervar, Veszprem, Siofok i Budapesztu.

Autokarem poruszało się co najmniej 50 osób. Strażacy, którzy pojawiły się na miejscu zdarzenia, musieli usunąć kilka siedzeń oraz monitory podwieszone pod sufitem, aby uzyskać dostęp do niektórych rannych. Kilkunastu pasażerów opuściło autokar w asyście strażaków, pozostali wyszli o własnych siłach.

Na miejscu zdarzenia wciąż znajdują się służby. Droga na autostradzie M7 w kierunku Budapesztu jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. W akcji ratowniczej uczestniczył śmigłowiec.

