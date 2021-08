Izrael reaguje na ustawę dot. reprywatyzacji. Degradacja poziomu relacji dyplomatycznej

Kierująca pracami ambasady Izraela w Warszawie Tal Ben-Ari Yaalon została odwołana do kraju na bezterminowe konsultacje. To reakcja władz kraju na podpisanie przez prezydenta RP nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która według Izraela i USA uderzy w prawa ocalałych z Holocaustu. Izraelskie media podają też, że ambasador RP Marek Magierowski miał dostać "zalecenie", by nie wracać z wakacji do placówki w tym kraju.

