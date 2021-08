Dziennikarka BBC zirytowała Łukaszenkę swoimi pytaniami. Rosja odmówiła przedłużenia jej wizy

Rosyjskie media niezależne przypominają, że dziennikarka w poniedziałek rozzłościła prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę - sojusznika Moskwy - pytając podczas konferencji prasowej o represje wobec białoruskiej opozycji.

Sarah Rainsford prosiła białoruskiego polityka o komentarz m.in. do tortur stosowanych przez więźniów aresztu śledczego Okrestina. - To wszystko nieprawda, nie było żadnych tortur, zmyśliliście to - zareagował Alaksandr Łukaszenka.

Zapytany natomiast o sankcje nakładane na Białoruś przez Wielką Brytanię, odparł: "udławcie się swoimi sankcjami, salonowe pieski Ameryki".

Dziennikarka BBC bez przedłużenia wizy

Oficjalnie rosyjskie MSZ podało, że nieprzedłużenie wizy brytyjskiej korespondentce jest odpowiedzią na działania władz w Londynie, który odmówiły z kolei wydania wizy rosyjskim dziennikarzom.

Brytyjska ambasada w Moskwie wezwała władze Rosji do zweryfikowania decyzji w sprawie korespondentki BBC. "To kolejne nieuzasadnione działanie rosyjskich władz" - cytuje komunikat brytyjskich dyplomatów agencja Interfax.

"Odrzucamy oświadczenia MSZ Rosji w sprawie dyskryminacji rosyjskich dziennikarzy w Wielkiej Brytanii" - przekonują brytyjscy dyplomaci.

"Wyrzucenie z Rosji, kraju, w którym mieszkałam przez prawie 1/3 mojego życia – i przez lata relacjonowałam wydarzenia – jest druzgocące. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości ze wsparciem" - napisała w piątek wieczorem na Twitterze Sarah Rainsford.

Agencja Bloomberg przypomniała, że ostatni raz Moskwa wydaliła brytyjskiego dziennikarza w 2011 roku. W 2015 roku rosyjskie MSZ odebrało akredytację polskiemu dziennikarzowi „Gazety Wyborczej" Wacławowi Radziwinowiczowi, a do końca sierpnia Rosję musi opuścić korespondent Telewizji Polskiej Tomasz Jędruchów.