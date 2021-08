W czwartek po południu na stronie internetowej "The Wall Street Journal" ukazała się recenzja filmu dokumentalnego "The Meaning of Hitler" ["Znaczenie Hitlera" - red.]. Autorem tekstu jest John Anderson.

Jak czytamy w artykule, w filmie dokumentalnym pojawia się m.in. negujący Holokaust David Irving "oprowadzający grupy wycieczkowe po byłych polskich obozach zagłady i wyjaśniający, że Żydzi zginęli, ponieważ nie mogli przetrwać pracy fizycznej".

Na tekst zareagował konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki. Jak zaznaczył na Twitterze, "brak precyzji i wrażliwości w opisie faktów historycznych prowadzi do zafałszowania historii".

"Nie "polskie", ale "niemieckie" obozy śmierci. Kropka" - zaznaczył Kubicki. Zwrócił się do redakcji "WSJ" o poprawienie artykułu ze względu na "miliony osób, które zginęły".

MSZ o "kłamliwych sformułowaniach"

Jak podkreślał w ubiegłym roku w odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, "placówki dyplomatyczno-konsularne RP prowadząc aktywną politykę reagowania i przeciwdziałania przypadkom pojawiania się w mediach za granicą nieuprawnionych i kłamliwych sformułowań 'polskie obozy śmierci'/'polskie obozy koncentracyjne'".

Przykładowo, w 2018 r. polskie placówki za granicą podjęły 217 takich interwencji, a w 2019 - 136.