Stefan Skielnik nie żyje. Porucznik miał 95 lat. "Odchodzi ostatnie pokolenie świadków historii"

- Zważywszy też na śmierć pana Jana Kulskiego [uczestnika Powstania Warszawskiego - red.] jesteśmy w czasie odchodzenia prawdziwych bohaterów. Odchodzi ostatnie pokolenie świadków historii, przełomowych wydarzeń w historii Polski i Stanów Zjednoczonych. Są to wielkie postacie i trzeba, żebyśmy o nich i o ich dokonaniach pamiętali. Taki był właśnie pan Skielnik i bardzo przykro, że odszedł - przekazał konsul Adrian Kubicki, cytowany przez Onet za PAP.

REKLAMA

Zobacz wideo Pożary pustoszą góry na terenie Kosowa

Porucznik Stefan Skielnik. Kim był?

Stefan Skielnik urodził się 28 grudnia 1925 r. w Gdyni. W trakcie II wojny światowej walczył w szeregach 2. Korpusu Polskiego Armii gen. Andersa, armii brytyjskiej i amerykańskiej. We wrześniu 1939 r. został aresztowany za pomoc polskim więźniom, za co został skierowany do budowy w okolicach Stutthof. W 1943 r. został przymusowo wcielony do Kriegsmarine i wysłany do Groningen - tam współpracował z holenderskim ruchem oporu. Wzięty do niewoli alianckiej zgłosił się do PSZ na Zachodzie. Od 1947 r. mieszkał w Willmington w stanie Delaware. Przez lata prowadził firmę budowlaną. Działał w organizacjach polonijnych w Delaware, angażował się również charytatywnie, m.in. organizując pomoc dla szpitali i przedszkoli w Polsce.

Porucznik istotnie przyczynił się do wejścia Polski do NATO. Dzięki jego aktywności Delaware było pierwszym stanem, którego obydwaj senatorowie poparli rozszerzenie Sojuszu o Polskę. Jednym z tych senatorów był obecny prezydent USA, Joe Biden. Skielnik i Biden przez pewien czas byli sąsiadami w miejscowości Greenvile.

Zaledwie miesiąc temu Stefan Skielnik został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, który prezydent Andrzej Duda przyznał mu w przeddzień amerykańskiego Dnia Niepodległości, 4 lipca. Wyróżnienie to otrzymał za "wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej, za wspieranie transformacji ustrojowej Polski, za pomoc charytatywną polskim instytucjom kościelnym".