- To jest moment do wstrzymania ofensywy. To jest moment do rozpoczęcia poważnych negocjacji. To jest moment, by uniknąć długiej wojny domowej lub izolacji Afganistanu - powiedział dziennikarzom w Nowym Jorku Antonio Guterres.

REKLAMA

Talibowie zajęli już drugie i trzecie co do wielkości miasto Afganistanu wobec załamania się oporu sił rządowych. Istnieje realne zagrożenie, że w najbliższych tygodniach zajmą stolicę - Kabul, a to oznaczałoby przejęcie przez władzę talibów w całym kraju.

Ofensywa talibów. Dziennikarka o sytuacji w Kabulu: Złowroga cisza

Antonio Guterres wezwał obie strony do ochrony ludności cywilnej. Powiedział też, że jest głęboko zaniepokojony doniesieniami o wprowadzanych przez talibów restrykcjach jeśli chodzi o prawa człowieka na terenach, które znalazły się pod ich kontrolą, szczególnie dotykających kobiety i dziennikarzy.

- Tylko w ostatnim miesiącu ponad 1000 osób zostało zabitych lub rannych w wyniku masowych ataków na ludność cywilną, zwłaszcza w prowincjach Helmand, Kandahar i Herat. Walki między talibami i afgańskimi siłami bezpieczeństwa na terenach miejskich powodują ogromne szkody. Co najmniej 241 tys. osób zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów - wyliczał sekretarz generalny ONZ.

Talibowie publikują w internecie kolejne filmy ze zdobytych miast, posterunków policji czy baz wojskowych. Tylko w czwartek w ciągu zaledwie kilku godzin zdobyli najważniejsze miasta w Afganistanie - najpierw Ghazni, gdzie przez lata stacjonowali polscy żołnierze, a wieczorem Herat i Kandahar. W piątek nad ranem zdobyli Laszkargah i tym samym mają pod kontrolą większość najważniejszych miast.

Na podbitych terenach talibowie mieli nakazać kobietom zakrywanie się od stóp do głów. Pojawiają się też doniesienia o masowych egzekucjach afgańskich żołnierzy. W Heracie talibowie pomalowali na czarno twarze mężczyznom, oskarżonym o kradzież i prowadzili ich przez ulice, pokazując mieszkańcom.

Zobacz wideo Sierpień 2020. Powódź błyskawiczna w Afganistanie. Co najmniej 100 osób zginęło, a 300 zostało rannych

Afganistan. Ofensywa talibów

ONZ alarmuje, że sytuacja humanitarna w Afganistanie jest katastrofalna. Tysiące ludzi uciekają z domów i starają się dotrzeć do stolicy kraju, jedynego miejsca, w którym nie toczą się jeszcze walki. Na ulicach i w parkach w Kabulu koczują tysiące osób, a z każdą godziną przyjeżdżają tam kolejni Afgańczycy. Wiele osób nie ma dobytku, a jedynie rzeczy osobiste.

- Potrzeby humanitarne rosną z godziny na godzinę. Szpitale są przepełnione. Zapasy żywności i leków kurczą się. Drogi, mosty, szkoły, przychodnie i inna infrastruktura o kluczowym znaczeniu są niszczone - wyliczał Guterres.

Wszystko to dzieje się w czasie, gdy wojska USA i NATO po 20 latach opuszczają Afganistan. Stany Zjednoczone wkroczyły do Afganistanu w 2001 roku, by po atakach na World Trade Center odsunąć talibów od władzy.

Afganistan. Drugie największe miasto w kraju pod kontrolą talibów

Kanada poinformowała, że przyjmie do 20 tysięcy afgańskich uchodźców, głównie kobiet raz osoby, których życie jest w niebezpieczeństwie w związku z ofensywą talibów i zajmowaniem przez nich dużych miast.

- Sytuacja w Afganistanie jest dramatyczna i Kanada nie może pozostać obojętna -oświadczył minister do spraw imigracji Marco Mendicino.

Do Kanady mają trafić "szczególnie zagrożeni" Afgańczycy, którzy nadal przebywają w kraju lub którzy już uciekli do sąsiednich państw. To np. przywódczynie ruchów kobiecych, pracownicy rządowi, obrońcy praw człowieka, osoby z prześladowanych mniejszości i dziennikarze. W Toronto w piątek wylądował pierwszy samolot z uchodźcami.