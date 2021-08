- Atmosfera w Kabulu jest bardzo minorowa, panuje coś w rodzaju złowrogiej ciszy przed burzą, panuje bardzo duże napięcie, lęk, niepewność. Nikt nie sądził, że ofensywa talibów będzie postępowała w takim tempie - powiedziała w "Faktach po faktach" TVN24 Jagoda Grondecka, dziennikarka "Krytyki Politycznej", która jest w Afganistanie.

Afganistan - talibowie coraz bliżej Kabulu. "Wiele osób ma poczucie, że utknęło w pułapce"

Jak dodała, wiele osób chce wyjechać z kraju. - W tym momencie państwa regionu, które mają ambasady w Kabulu, nie są skore do wydawania Afgańczykom wiz, więc wiele osób ma poczucie, że utknęło w pułapce i może tylko czekać i obserwować to, co się wydarzy - powiedziała.

Korespondentka podkreśliła, że "Afgańczycy są rozczarowani". - Nie samą decyzją USA o wycofaniu, bo także większość Afgańczyków uważa, że był już czas na wycofanie amerykańskich wojsk i nadszedł czas na to, aby sami wzięli sprawy w swoje ręce - powiedziała. - Czują się zdradzeni i porzuceni sposobem, w jaki ta decyzja została podjęta, umową, którą podpisał prezydent Trump z talibami, praktycznie przekazując talibom Afganistan, dając im wszystko, czego chcieli najbardziej, czyli wycofania amerykańskich wojsk. Talibowie w zamian zobowiązali się tylko do powstrzymania ataków na amerykańskich żołnierzy - dodała.

Ofensywa talibów w Afganistanie. Kobiety zwalniane z pracy

ONZ alarmuje, że sytuacja humanitarna w Afganistanie jest katastrofalna. Tysiące ludzi uciekają z domów i starają się dotrzeć do stolicy kraju, jedynego miejsca w którym nie toczą się jeszcze walki. To skutek niezwykle szybkich postępów talibów, którzy w ciągu tygodnia odbili z rąk władz kilkanaście dużych miast. Mnożą się też informacje o zbrodniach, jakich bojownicy dopuszczają się na podbitych terenach. Na podbitych terenach talibowie mieli nakazać kobietom zakrywanie się od stóp do głów. Reuters informuje o przypadkach odbierania kobietom pracy. Do takich sytuacji miało dochodzić już w lipcu. - To naprawdę dziwne, że nie nie mogę normalnie pracować, ale tak to właśnie teraz wygląda - mówi agencji 43-latka, która pracowała w biurze Azizi Bank, ale nakazano jej porzucenie posady.

Reuters podaje, że w lipcu do biur Azizi Bank weszła grupa uzbrojonych talibów. Kazali dziewięciu kobietom opuścić stanowiska pracy i eskortowali je do domów. Podobne sytuacje miały miejsce w innych placówkach bankowych. "Incydent jest wczesnym sygnałem, że niektóre prawa zdobyte przez afgańskie kobiety w ciągu 20 lat od obalenia fundamentalistycznych islamskich bojowników mogą zostać cofnięte, jeśli powrócą do władzy" - czytamy na Reutersie. Talibowie rządzili krajem w latach 1996-2001. W okresie tym kobiety nie mogły m.in. pracować oraz kształcić się.

