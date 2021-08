Prezes Discovery zapowiada walkę o TVN. "Nie mamy zamiaru sprzedawać ani odchodzić"

Sprawę przyjętej przez polski Sejm nowelizacji o radiofonii i telewizji opisała w piątek agencja AP. W depeszy "lex TVN" komentuje Jean-Briac Perrette, prezes zarządu Discovery, poinformował, że TVN jest obecnie wyceniany na 3 mld dolarów. Podkreślił, że firma ma wobec swoich akcjonariuszy obowiązek obrony ich interesów.

Prezes Discovery: Nie mamy zamiaru sprzedawać ani odchodzić

- Nie mamy zamiaru sprzedawać ani odchodzić - powiedział prezes. Perrette wezwał USA i państwa europejskie do interwencji. Podkreślił przy tym, że niezależność mediów i przetrwanie demokracji w strategicznym regionie Europy środkowej jest obecnie w "punkcie krytycznym". - Widzimy ogromne wsparcie ze strony rządu USA i ogromne wsparcie ze strony UE - powiedział. - Problem w tym, że polski rząd jest ideologicznie zdeterminowany - dodał. Perrette przyznał, że dotychczasowe wsparcie "nie były wystarczające".

Prezes Discovery przyznał w AP, że firma ma alternatywne plany ratowania swojej inwestycji, ale nie zdradził szczegółów.

Odnosząc się do samego procedowania ustawy w Polsce, Perrette ocenił, że "to skręca w bardzo złym kierunku". - Teraz w ciągu 30 do 45 dni zostanie podjęta decyzja - powiedział.

"Lex TVN" przyjęte przez Sejm

W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada zmiany w przepisach dotyczących przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Nowe przepisy umożliwiają przyznanie koncesji jedynie takim podmiotom, których siedziba jest w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego niezależnym od osób, instytucji czy firm zagranicznej spoza tego obszaru. Nowelizacja trafi teraz pod obrady Senatu.

