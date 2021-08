Rosja. Wybuch autobusu miejskiego w Woroneżu. Jedna osoba nie żyje, wiele jest rannych [WIDEO]

Jak podały w piątek rano lokalne władze, w wyniku eksplozji w autobusie zginęła kobieta, a co najmniej 17 innych osób zostało rannych, w tym kilka - ciężko rannych - poinformował "The Moscow Times".

Rosja. Eksplozja autobusu w Woroneżu

Do wybuchu autobusu miejskiego doszło w czwartek 12 sierpnia wieczorem w pobliżu centrum handlowego. Gdy autobus stał na przystanku i wchodzili do niego ludzie, nagle doszło do eksplozji. Kierowca autobusu powiedział państwowemu kanałowi informacyjnemu Russia-24, że w autobusie w momencie wybuchu znajdowało się 35 pasażerów - podaje "The Moscow Times".

Na Twitterze opublikowano nagranie z eksplozji. "Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych, kiedy autobus eksplodował dziś w Woroneżu (w Rosji). Niesamowite, że nie zabił wszystkich na pokładzie. Urzędnicy przypisują wybuch naruszeniom norm bezpieczeństwa" - napisał na Twitterze Kevin Rothrock.

Eksplozja autobusu w Woroneżu. Sprawę zbadają służby bezpieczeństwa

Na miejscu zdarzenia pojawili się przedstawiciele rosyjskiej służby bezpieczeństwa FSB, by zbadać autobus. Badane mają być przyczyny eksplozji, ale zdaniem władz, nie ma to nic wspólnego z atakiem terrorystycznym. "Krajowa komisja śledcza poinformowała w oświadczeniu, że wysłała ekspertów z Moskwy i wszczęła sprawę o zaniedbanie w utrzymaniu autobusu" - informuje "The Moscow Times". Podejrzewa się, że przyczyną był wybuch gazu w zbiornikach, które były zamontowane na dachu pojazdu - niezgodnie z przepisami.

Woroneż to miasto w Rosji nad rzeką Woroneż. Znajduje się 486 km na południe od Moskwy, przy drodze M-4. Aglomeracja liczy ponad 1,3 mln mieszkańców, a samo miasto 1 058 261 mieszkańców.

