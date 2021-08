Hiszpania. Orki atakują łodzie. Władze wprowadziły ograniczenia w żegludze

Ataki orek na statki płynące wzdłuż wybrzeża Kadyksu przyprawiały w ostatnich miesiącach żeglarzy o ból głowy. Od marca odnotowano 56 takich incydentów, w niektórych z nich łodzie zostały uszkodzone.

Kadyks. Dlaczego orki atakują łodzie? To może być forma zabawy

Do ponownego ataku orek doszło w poniedziałek 9 sierpnia - zwierzęta uderzały w kadłuby dwóch żaglowców z taką siłą, że uszkodziły stery. Załogi łodzi otrzymały pomoc od służb ratunkowych, które odholowały je do portu. Z powodu zachowań morskich ssaków wprowadzono ograniczenia dla żeglarzy. Wpłynie to na lokalną turystykę - obserwacja orek była uważana za jedną z największych atrakcji w okolicy.

Naukowcy nie wiedzą, skąd bierze się takie zachowanie orek - pojawiło się ono niedawno i zaczyna stawać się normą. Eksperci oceanografii uniewinniają jednak zwierzęta i sugerują, że orki się bawią lub są po prostu ciekawe. Ezequiel Andréu Cazalla, który prowadzi badania nad tymi gatunkami od ponad 16 lat, również jest również zaskoczony gwałtownie rosnącą liczbą interakcji między orkami a łodziami (od zeszłego lata odnotowano ich około 140). - Nigdy nie było tylu, nic podobnego się nie wydarzyło - mówił naukowiec cytowany przez lavosdigital.es.

Kadyks. Co zrobić podczas spotkania z orkami?

Zaleca się, aby w przypadku zauważenia orek u wybrzeży hiszpańskiego Kadyksu w miarę możliwości wyłączyć silnik i zatrzymać maszynę, opuścić żagle, pozostawić ster na kursie, odłączyć sondę i unikać bliższego kontaktu ze zwierzętami - pisze lavanguardia.com.

Stacje przybrzeżne będą okresowo wydawać ostrzeżenia radiowe, aby informować żeglarzy o zakazach i ograniczeniach ustanowionych rezolucją. Początkowo będzie ona obowiązywać do 20 sierpnia z możliwością jej przedłużenia lub odwołania, w miarę rozwoju wydarzeń.