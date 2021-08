Sejm znowelizował KPA. "Potępiam! Izrael nie pójdzie na kompromis w pamięci o Holokauście"

"Państwo Izrael nie pójdzie na kompromis w pamięci o Holokauście. Potępiam uchwaloną dziś ustawę polskiego Sejmu, która godzi w pamięć o Holokauście i prawa jego ofiar" - powiedział w środę dziennikowi "Haaretz" Yair Lapid, szef izraelskiego MSZ.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate rozmawiała z ocalałymi z Holokaustu

Sejm, nowelizując ustawę, znów zaognia relacje Polski z Izraelem. Izrael rozważa wycofanie się z deklaracji z 2018 r.?

Nowelizując ustawę, Sejm przyjął poprawkę, która mówi m.in. że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie można wszcząć postępowania, by ją zakwestionować. Zgodnie z ustawą, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie jej zakwestionowanie, na przykład w sprawie odebranego przed laty mienia.

Sejm odrzucił zaś dwie poprawki Senatu. Jedna z nich pozwalała na to, by dokończyć postępowania rozpoczęte po 30 latach od wydania decyzji. Z kolei druga dotyczyła wydłużenia vacatio legis - okresu między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie - z 30 dni do trzech miesięcy.

Szef izraelskiego MSZ zapowiedział również w reakcji na nowelizację ustawy, że "izraelski rząd przyjrzy się ponownie wspólnej deklaracji Polski i Izraela z 2018 r.", co może oznaczać, że z powodu nowelizacji ustawy Izrael może wycofać się z deklaracji, którą trzy lata temu podpisali premierzy Polski i Izraela. Deklaracja ta miała zakończyć kryzys w relacjach, do którego doszło po próbie uchwalenia nowelizacji ustawy o IPN, według której historycy, którzy prezentują fakty z okresu II wojny światowej niezgodne z rządową linią polityki historycznej, będą karani.

USA sprzeciwia się nowelizacji. Antony Blinken: Jesteśmy zaniepokojeni

Sekretarz stanu USA Antony Blinken również wyraził "głębokie zaniepokojenie" przyjęciem przez polski Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, ale też ustawy o radiofonii i telewizji.

"Jesteśmy zaniepokojeni, że polski parlament przyjął prawo, które poważnie ogranicza restytucję mienia osobom ocalonym z Holokaustu oraz tym, których mienie skonfiskowano w czasach komunizmu, a także projektem ustawy, który znacznie osłabia wolność mediów. Nasze wspólne wartości są naszym wspólnym bezpieczeństwem" - napisał w środę na Twitterze szef amerykańskiej dyplomacji.

Antony Blinken wydał oświadczenie, w którym wezwał prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania nowelizacji ustawy dot. postępowania administracyjnego lub skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że "poczucie sprawiedliwości może zapewnić tylko kompleksowa ustawa rozwiązująca sprawę roszczeń". W jego opinii Polska potrzebuje wprowadzenia takiego prawa, które będzie sprawiedliwe dla ofiar.

Zagraniczne media o "lex TVN". "Doprowadzi do sporu z USA"

Stany Zjednoczone próbowały powstrzymać polski rząd od przyjęcia nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nancy Pelosi wysłała w piątek list do marszałkini Elżbiety Witek, w którym wyraziła swoje zaniepokojenie ustawą, zgodnie z którą po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie można wszcząć postępowania, by ją zakwestionować.

"Ocaleni z Holokaustu i inni prawowici właściciele, którzy uciekli z Polski przed antysemityzmem lub rządami komunistycznymi, przez dziesięciolecia czekali na sprawiedliwość po konfiskacie lub nacjonalizacji ich mienia przez komunistyczny rząd" - argumentowała w liście Pelosi - podaje "Algemeiner", gazeta skupiająca się na sprawach Izraela i Bliskiego Wschodu. Z kolei jeszcze w lipcu Cherrie Daniels, wysłanniczka Departamentu Stanu USA ds. Holokaustu, przekonywała, że nowa ustawa "wyrządzi nieodwracalną szkodę zarówno Żydom, jak i nie-Żydom poprzez skuteczne wygaszenie roszczeń o restytucję i rekompensatę mienia zabranego podczas Holokaustu".

Sejm przyjął "lex TVN". Zarząd TVN wydał oświadczenie

Dyrektor operacyjny WJRO Gideon Taylor wysłał do "Algemeiner" oświadczenie, w którym podziękował za politykom USA za ich reakcję, w tym za skierowany przez Nancy Pelosi list do Elżbiety Witek. "Wzywamy Polskę do odłożenia proponowanego ustawodawstwa na bok, a zamiast tego przedyskutowania pilnego rozwiązania problemu skonfiskowanego mienia, dopóki ocaleni z Holokaustu wciąż żyją".