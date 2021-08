Sekretarz stanu USA "głęboko zaniepokojony" nowelizacją Kpa i "lex TVN". Apeluje do Andrzeja Dudy

Zobacz wideo Czarnek do Budki: Będzie pan siedział! A Witek? Chwali się "kręgosłupem moralnym"

"Jesteśmy zaniepokojeni, że polski parlament przyjął prawo, które poważnie ogranicza restytucję mienia osobom ocalonym z Holokaustu oraz tym, których mienie skonfiskowano w czasach komunizmu, a także projektem ustawy, który znacznie osłabia wolność mediów. Nasze wspólne wartości są naszym wspólnym bezpieczeństwem" - napisał na Twitterze szef amerykańskiej dyplomacji.

"Te akty legislacyjne są sprzeczne z wartościami, na których zbudowane są demokratyczne państwa"

Z kolei w wydanym oświadczeniu Antony Blinken wezwał prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania ustawy lub skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że "poczucie sprawiedliwości, może zapewnić tylko kompleksowa ustawa rozwiązująca sprawę roszczeń".

Blinken odniósł się również do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Jego zdaniem znacząco osłabia ona wolność mediów w Polsce, "na której budowę Polacy tak długo pracowali". Podkreślił, że "ustawa uderza bezpośrednio w amerykańskie inwestycje, które zapewniają wspólny rozwój i bezpieczeństwo". "Wolne i niezależne media czynią nasze demokracje silniejszymi, czynią sojusz transatlantycki bardziej odpornym i są fundamentalne dla naszych relacji dwustronnych" - napisał sekretarz stanu USA.

"Te akty legislacyjne są sprzeczne z zasadami i wartościami, na których zbudowane są nowoczesne i demokratyczne państwa. Apelujemy do polskiego rządu, by zademonstrowały swoje przywiązanie do tych wspólnych zasad nie tylko w słowach, ale i czynach" - stwierdził Antony Blinken, jednocześnie podkreślając, iż Polska jest ważnym sojusznikiem NATO.

Środowe posiedzenie Sejmu

W środę Sejm przyjął z poprawką Senatu nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie jej zakwestionowanie, na przykład w sprawie odebranego przed laty mienia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Sejm przyjął również nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada zmiany w przepisach dotyczących przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Nowe przepisy umożliwiają przyznanie koncesji jedynie takim podmiotom, których siedziba jest w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego niezależnym od osób, instytucji czy firm zagranicznej spoza tego obszaru. Nowelizacja trafi teraz pod obrady Senatu.