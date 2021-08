USA. Młoda kobieta urodziła dziecko, a kilka dni później zmarła na COVID-19

Około trzy tygodnie przed terminem porodu u kobiety pojawiły się objawy COVID-19, a kilka dni później trafiła do szpitala. Początkowo przebywała tam tylko cztery dni, po których wypisano ją do domu. Niecałe dwa dni później Kristen znowu poczuła się źle - miała znaczne trudności z oddychaniem. 27 lipca, a więc w dniu, gdy ponownie przyjęto ją do szpitala, lekarze przeprowadzili cesarskie cięcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niedzielski: Bierzemy pod uwagę regionalizację obostrzeń. Decydować będzie poziom wyszczepienia

McMullen urodziła córkę Summer Reign, która była przy swojej mamie bardzo krótko - do czasu, gdy kobietę zabrano na oddział intensywnej terapii. Pozostała część interakcji Kristen z córeczką odbywała się wirtualnie na wideoczacie.

Kristen marzyła o byciu matką. Wraz z mężem Keithem byli bardzo szczęśliwi, że po latach starań w końcu zostaną rodzicami. Niestety stan zdrowia kobiety znacznie pogorszył się po cesarskim cięciu. Kristen nie zdążyła nacieszyć się macierzyństwem: zmarła w piątek 6 sierpnia [data podana powyżej w tweecie lekarza jest błędna - red.]. Lekarze uważają, że młoda matka była zainfekowana wariantem Delta. Co więcej, zmagała się z niewydolnością serca.

Bliscy wspominają ją w rozmowie ze stacją Fox jako "aktywną, zdrową i pełną życia". Ojciec Summer po śmierci żony podjął drugą pracę, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu dziecku.

Wielka Brytania. Polak nie zaszczepił się i ledwo uszedł z życiem

Floryda z 20 proc. zgonów w USA spowodowanymi COVID-19

Zgodnie z amerykańskimi Centrami Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w ostatni piątek na Florydzie odnotowano 23 903 nowe przypadki koronawirusa, co stanowi najwyższą jednodniową liczbę przypadków w tym stanie od początku pandemii. Portal npr.com podał, że obecnie - po długiej przerwie od lutego - USA odnotowują średnio ponad 100 tys. przypadków zakażeń dziennie. Liczba zgonów związanych z COVID-19 również rośnie: każdego dnia umierają średnio 454 osoby, z których jedna piąta to mieszkańcy Florydy.

Gwinea. Pierwszy przypadek zakażenia wirusem Marburg