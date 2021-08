Najgorętszy tydzień wakacji we Włoszech. Upał do prawie 50 stopni

Upały, które dają się we znaki Włochom, są związane z potężnym wyżem znad Afryki, który został nazwany przez synoptyków Lucyferem. Temperatura w Syrakuzach na Sycylii osiągnęła we wtorek 47 stopni Celsjusza. Zdaniem meteorologów w środę pobity zostanie dotychczasowy rekord gorąca we Włoszech - 48,5 stopnia - który odnotowano w sycylijskim mieście Enna w 1999 roku. W innych regionach na południu - Kalabrii, Apulii, Basilicacie i Kampanii - w kolejnych dniach ma być do 42 stopni. Lekkie ochłodzenie oczekiwane jest po niedzieli.

Lucyfer rozgrzał Włochy do czerwoności. Alerty dla 15 miast

Włoskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło stan najwyższego zagrożenia przed upałami w ośmiu miastach: Bari, Campobasso, Frosinone, Latinie, Palermo, Perugii, Rieti oraz w Rzymie. W czwartek "czerwony alert" zacznie obowiązywać również w Bolonii i Trieście, a w piątek także w Bolzano, Brescio, Cagliari, Florencji i Viterbo.

Fala upałów we Włoszech. Rolnicy martwią się o uprawy. Skarb UNESCO zagrożony pożarem

Jak przekazała Informacyjna Agencja Radiowa, fala gorąca szczególnie niepokoi włoskich rolników. Rolniczy związek z Coldiretti zaalarmował, że przez upały na południu kraju zagrożonych jest ponad 30 proc. upraw pomidorów, papryki i arbuzów. Jak twierdzą hodowcy, wysoka temperatura źle wpływa na także na bydło - w wyniku wywołanego nią stresu krowy mają dawać mniej mleka.

We Włoszech wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Kalabrii płoną lasy Parku Narodowego Aspromonte, który znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Strażacy walczą z żywiołem także na Sardynii i Sycylii. W stan pogotowia postawiono Obronę Cywilną. Jej szef Fabrizio Curcio apeluje o ostrożność i współpracę w walce z plagą pożarów.

Zmiany klimatu to dłuższe i silniejsze fale upałów

Według rządowego dokumentu "Polityka ekologiczna państwa" scenariusze klimatyczne dla Polski pokazują, że najpowszechniejszymi zjawiskami pogodowymi związanymi z globalnym ociepleniem w tym dziesięcioleciu będą fale upałów z tendencją do wydłużania czasu ich występowania. Dla największych miast w Polski prognozowany jest wzrost liczby dni upalnych (z temperaturą maksymalna przekraczającą 30 stopni C).

Pogoda w danym okresie zależy od szeregu zmiennych i niezależnie od zmian klimatu są okresy gorętsze i chłodniejsze. Jednak wraz ze wzrostem średniej temperatury planety wyjściowa temperatura jest wyższa. Zatem to, co dawniej było ekstremalnie gorącym okresem, wraz ze zmianami klimatu staje się częstszym zjawiskiem i pojawiają się dni z temperaturą tak wysoką, jakiej nigdy dotychczas w danym miejscu nie zaobserwowano. "To, co dziś nazywamy 'ekstremalną falą gorąca', w ciągu dekad będziemy po prostu nazywać 'latem', o ile nie zmniejszymy ostro emisji dwutlenku węgla. Wybór należy do nas..." - ostrzega jeden z najbardziej znanych klimatolog na świecie Michael E. Mann.

