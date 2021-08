"Lex TVN" doprowadzi do relokacji amerykańskich wojsk do Rumunii? "Taki scenariusz jest dyskutowany"

Głosowanie nad kontrowersyjnym projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zaplanowano na środę. Jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnej formie, zmusi amerykańskich właścicieli TVN do sprzedaży większości udziałów w grupie medialnej. Byłoby to więc bezpośrednie uderzenie w jedną z największych amerykańskich inwestycji w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczerba: Ostatnio modnym określeniem jest "ruski ład". Myślę, że jego elementem może być właśnie projekt "lex TVN"

"Lex TVN". Uchwalenie ustawy spowoduje relokację wojsk USA do Rumunii? "Taki scenariusz jest dyskutowany"

4 sierpnia pismo w sprawie ustawy "lex TVN" wystosowała ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów "Każda decyzja o wdrożeniu tych przepisów może mieć negatywny wpływ na obronność, biznes i stosunki handlowe. Wzywamy polski rząd to wstrzymania się z podjęciem działań, które mogłyby mieć wpływ na nasze długotrwałe relacje" - podkreślono. Co ważne, pod listem podpisali się politycy odpowiedzialni za przewodniczenie Senackiej Podkomisji Stosunków Zagranicznych ds. Europy i Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Regionalnego, Koła Polskiego w Senacie, Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych czy przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy z Europą, która ma bezpośredni wpływ na kształtowanie wydatków obronnych USA.

Protesty przeciwko "lex TVN". Jak przebiegały w największych miastach Polski?

Jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, za słowami o "negatywnym wpływie na obronność" kryje się rozpatrywany na Kapitolu wariant relokacji części wojsk amerykańskich z Polski na inny odcinek flanki wschodniej NATO - do Rumunii.

- Taki scenariusz jest dyskutowany. Coraz więcej osób w Departamencie Stanu postrzega Polskę jak drugie Węgry, trudno lobbować za zwiększeniem kontyngentów, gdy równocześnie uderza się w amerykański biznes - twierdzi źródło portalu w Waszyngtonie.

- Zarówno senator Dick Durbin, jak i Jeanne Shaheen [oboje są sygnatariuszami listu senatorów - red.] są bardzo blisko związani i współpracują z senatorem Jonem Testerem. Choć on nie podpisał się pod listem, faktycznie kontroluje budżet obronny USA. Jeśli będą potrzebować jego wpływu i pomocy, jest duża szansa, że ją otrzymają. Warto mieć to z tyłu głowy - dodaje informator WP. Zaznacza też, że co choć jedna amerykańska inwestycja, nawet największa w Polsce, nie może mieć bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo całego regionu, to na poszczególne elementy i punktowe rozmieszczenie sił - już tak.

W kwestii obronności senatorowie mają pośredni wpływ m.in. na Global Force Posture Review (cykliczny przegląd globalnego potencjału wojsk amerykańskich z uwzględnieniem strategii bezpieczeństwa narodowego) oraz National Defense Authorization Act na rok 2022, czyli budżet na rozwój sił zbrojnych USA.

MSZ: My na takie doniesienia reagujemy spokojnie

Do doniesień o możliwej relokacji amerykańskich wojsk odniósł się wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. - My na takie doniesienia reagujemy spokojnie, bo prób szerzenia podobnych plotek jest bardzo wiele. To jeden z mechanizmów, z którym mamy do czynienia, gdy podejmujemy dyskusję o zmianie prawa, które może dotyczyć TVN i amerykańskich interesów. Pamiętam podobne argumenty, gdy rozpoczęliśmy dyskusję o podatku od reklam. Rozumiem, że te osoby i podmioty, które chcą zablokować prace nad nowelizacją ustawy o KRRiT, będą kreowały wizję rzeczywistości, w której zagrożone jest polskie bezpieczeństwo, ale podchodzimy do tych prób z dużym dystansem - podkreślił wiceminister spraw zagranicznych.

Byle do wyborów. Wyrzucenie Gowina nie wskrzesi Zjednoczonej Prawicy

Nieoficjalne ustalenia Wirtualnej Polski w osobliwy sposób skomentował również Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Dziennikarz twierdzi, że ograniczenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce może być jednym z elementów "układu Biden-Merkel-Putin".

"Amerykańscy żołnierze wycofali się z bazy Bagram po 20 latach, w nocy bez słowa pożegnania. Dlaczego nie mieliby w podobny sposób opuścić np. Powidza? Układ Biden-Merkel-Putin może zawierać taki punkt. Uzależnienie sojuszniczych gwarancji bezpieczeństwa od realizowana interesów amerykańskich firm oznacza koniec art. 5 i de facto NATO" - napisał Olechowski.