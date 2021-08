Gwinea. Pierwszy przypadek zakażenia wirusem Marburg. WHO: ??Musimy go powstrzymać

Władze do spraw zdrowia Gwinei potwierdziły, że w Afryce Zachodniej wykryty został pierwszy przypadek wirusa Marburg. Jest on wysoce zakaźny i pochodzi z tej samej rodziny, co wirus wywołujący Ebolę. Jak informuje BBC, WHO pracuje nad planem powstrzymania rozprzestrzeniania się Marburga.

3 Fot. Tatan Syuflana / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl