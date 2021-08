Pakistan. 8-latka oskarżono o bluźnierstwo, spędził w więzieniu tydzień. Gdy wyszedł, wybuchły zamieszki

"On [chłopiec] nawet nie zdaje sobie sprawy z bluźnierstwa i że został fałszywie oskarżony. Nadal nie rozumie, na czym polegała jego zbrodnia i dlaczego był przetrzymywany w więzieniu przez tydzień" - przekazał "The Guardian" członek rodziny chłopca, któremu grożono śmiercią za bluźnierstwo, którego miał się dopuścić.

Chłopiec został oskarżony o bluźnierstwo. Ma raptem 8 lat

Do zdarzenia doszło we wschodnim Pakistanie, gdzie ośmioletni hinduski chłopiec miał celowo oddać mocz na dywan w bibliotece, która jest częścią medresy (muzułmańskiej szkoły teologicznej), gdzie znajdują się święte księgi oraz są prowadzone wykłady.

Chłopiec przez tydzień znajdował się w areszcie, został oskarżony o bluźnierstwo zagrożone w Pakistanie karą śmierci. Dziecko wyszło z aresztu za kaucją, którą wpłacili jego rodzice. Ośmiolatek jest najmłodszą osobą w historii kraju, której postawiono takie zarzuty.

Zamieszki po incydencie w bibliotece

Wypuszczenie chłopca z aresztu spowodowało wybuch w konserwatywnej dzielnicy Rahim Yar Khan w Pendżabie zamieszek na tle religijnym. Wiele hinduskich rodzin opuściło swoje domy po tym, jak tłum muzułmanów zaatakował hinduską świątynię. W związku z atakami, do których doszło w sobotę, aresztowano 20 osób. Jak donosi "The Guardian", prawo dotyczące bluźnierstwa było w przeszłości nadmiarowo wykorzystywane przeciwko mniejszościom religijnym w Pakistanie [dominującą religią jest tam islam, wyznaje go 96,4 proc. obywateli - red.] i choć od czasu wprowadzenia kary śmierci za bluźnierstwo w 1986 roku nigdy nie przeprowadzono żadnej egzekucji, to pojawiały się samosądy oraz ataki na oskarżonych.

"Atak na świątynię i oskarżenia o bluźnierstwo wobec ośmioletniego chłopca naprawdę mnie zszokowały. Ponad sto domów społeczności hinduskiej zostało opuszczonych przez lokatorów z obawy przed atakiem"' - powiedział dziennikowi Ramesh Kumar, przewodniczący pakistańskiej rady hinduskiej.