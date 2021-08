USA: Brak hospitalizacji i zgonów u ponad 99,99 proc. osób w pełni zaszczepionych

Według stanu na 2 sierpnia ponad 164 mln osób w USA było w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19. Mniej niż 0,001 proc. z nich (1507 osób) zmarło i mniej niż 0,005 proc. (7101 osób) było hospitalizowanych z powodu koronawirusa.

REKLAMA

Zobacz wideo Niedzielski: Bierzemy pod uwagę regionalizację obostrzeń. Decydować będzie poziom wyszczepienia

Ostatnie opublikowane CDC dane dotyczące przypadków w pełni zaszczepionych obejmują okres do 26 lipca. Najnowsze dane obejmują 938 dodatkowych ciężkich przypadków wśród osób w pełni zaszczepionych, 862 dodatkowe hospitalizacje i 244 dodatkowe zgony, zgłoszone w siedmiodniowym okresie od 26 lipca do 2 sierpnia.

Belgia. Siedmiu seniorów zmarło po zakażeniu wariantem Kappa koronawirusa

Około trzech czwartych (74 proc.) wszystkich zakażeń zgłoszonych u w pełni zaszczepionych osób dotyczyło seniorów w wieku 65 lat lub starszych. Spośród ok. 1500 osób, które zmarły, u jednej piątej przyczyna śmierci była inna niż COVID19, mimo że stwierdzono u nich zakażenie.

Od maja br. CDC koncentrują się na badaniu tylko hospitalizowanych lub śmiertelnych przypadków zakażenia Covid-19 wśród osób, które zostały w pełni zaszczepione.

Naukowcy: Nowe odkrycie pokazuje, dlaczego COVID-19 uszkadza płuca

Niedzielski: Zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych

"Dane z ostatniego miesiąca pokazują, że zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych. Zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56 proc. zakażeń. Osoby, powyżej 60 lat - które są najszerzej zaszczepioną grupą - to jedynie niecałe 20 proc. zakażeń" - czytamy na Twitterze ministra zdrowia.

Jak podano w poniedziałek na stronach rządowych, w Polsce pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 17 mln 880 tys. 228 osób.

Autor: cyk/ akl/

Koronawirus: Więcej informacji na gov.pl