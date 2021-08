Nancy Pelosi pisze do Elżbiety Witek. Chce zablokowania ustawy ws. Holokaustu

Nancy Pelosi wysłała w piątek list do marszałkini Elżbiety Witek, w którym wyraziła swoje zaniepokojenie ustawą, zgodnie z którą po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie można wszcząć postępowania, by ją zakwestionować.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak przebiegało powstanie w getcie warszawskim

Nancy Pelosi pisze list do Elżbiety Witek. Chodzi o ustawę blokującą zwrot żydowskiego mienia

Ustawa, która wywołała zaniepokojenie u Nancy Pelosi, w lipcu przeszła przez Senat, a według zapowiedzi, już wkrótce będzie debatować nad nią Sejm. Jeśli rozmowy okażą się pomyślne, to ustawa ta będzie oczekiwać na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

"Ocaleni z Holokaustu i inni prawowici właściciele, którzy uciekli z Polski, aby uciec przed antysemityzmem lub rządami komunistycznymi, przez dziesięciolecia czekali na sprawiedliwość po konfiskacie lub nacjonalizacji ich mienia przez komunistyczny rząd" - napisała w liście Pelosi - podaje Algemeiner.

Książę Andrzej pozwany za wykorzystywanie seksualne 17-latki

"Mam nadzieję, że użyjecie wszelkich możliwych narzędzi, by ta ustawa nie została wprowadzona w życie i aby nie zostały narzucone żadne nowe bariery dla ocalałych z Holokaustu i innych osób starających się odzyskać swoją własność lub otrzymać sprawiedliwe odszkodowanie" - kontynuowała Pelosi.

USA naciska na Polskę. Wiele osób zgłasza zastrzeżenia dotyczące nowej ustawy

Jak podaje Algemeiner, oficjalni przedstawiciele USA również zgłaszali zastrzeżenia do polskiego ustawodawstwa, które chce wprowadzić zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. W lipcu Cherrie Daniels - wysłanniczka Departamentu Stanu USA ds. Holokaustu - przekonywała, że nowa ustawa "wyrządzi nieodwracalną szkodę zarówno Żydom, jak i nie-Żydom poprzez skuteczne wygaszenie roszczeń o restytucję i rekompensatę mienia zabranego podczas Holokaustu".

List Pelosi skierowany do Witek cieszył się wieloma pozytywnymi reakcjami. "Cieszymy się z tego potężnego listu poparcia", napisał Gideon Taylor, dyrektor operacyjny WJRO, w oświadczeniu wysłanym do The Algemeiner. Dodał również, że refundacja mienia i sprawiedliwość należą się zarówno ofiarom, jak i osobom, które ocalały z holokaustu, i właśnie ta sprawiedliwość jest obecnie priorytetem dla USA. "Wzywamy Polskę do odłożenia proponowanego ustawodawstwa na bok, a zamiast tego przedyskutowania pilnego rozwiązania problemu skonfiskowanego mienia, dopóki ocaleni z Holokaustu wciąż żyją".

Afganistan na skraju katastrofy humanitarnej. Pentagon zabrał głos

24 marca 2021 roku Andrzej Duda podczas Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką powiedział, że "naród żydowski przetrwał m.in. właśnie dzięki temu wielkiemu poświęceniu tych, którzy wykazali się niezwykłym człowieczeństwem, niezwykłą wiarą, niezwykłym bohaterstwem. To właśnie wśród Polaków było najwięcej osób służących pomocą" - Mamy prawo to pokazywać, zwłaszcza gdy jesteśmy często niesprawiedliwie oskarżani - twierdził.