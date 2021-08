Jak podaje "The Guardian", Virginia Giuffre w poniedziałek 9 sierpnia złożyła w sądzie federalnym w Nowym Jorku pozew przeciwko księciu Andrzejowi. Dziennik dodaje, że miało to miejsce na krótko przed wygaśnięciem prawa ustanowionego przez stan Nowy Jork - a dokładnie ustawy o ofiarach dziecięcych tzw. Child Victims Act z sierpnia 2019 roku, która pozwala złożyć pozew w sprawie wykorzystywania seksualnego nieletnich nawet wtedy, gdy sprawa formalnie ulegał przedawnieniu.

Książę Andrzej oskarżony o wykorzystywanie seksualne 17-latki

Kobieta oskarżyła księcia Yorku o wykorzystywanie seksualne, do którego miało dojść w rezydencji Jeffreya Epsteina na Manhattanie i w innych miejscach w 2001 roku (także w Londynie i na prywatnej wyspie Epsteina na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych). Giuffre miała wówczas 17 lat. "Mam nadzieję, że inne ofiary nadużyć seksualnych zobaczą, że można nie żyć w milczeniu i strachu, ale można odzyskać życie, wypowiadając się i domagając się sprawiedliwości" - napisała w komunikacie.

Virginia Giuffre oskarża księcia Andrzeja. Apeluje też do Brytyjczyków

38-latka dodała, że nie złożyła pozwu wcześniej, bo "obawiała się śmierci lub przemocy wobec siebie lub swojej rodziny czy innych reperkusji wynikających z jej 'nieposłuszeństwa'". W pozwie znajduje się zapewnienie, że książę Andrzej był świadomy tego, że Giuffre w tamtym czasie była nieletnia.

- Jeśli pokrzywdzona nie zrobiłaby tego teraz, to musiałaby pozwolić mu na to, by nie poniósł żadnej odpowiedzialności za swoje czyny. Virginia nie chce, by takie osoby unikały kary za swoje działania tylko dlatego, że są bogaci i wpływowi - powiedział adwokat kobiety David Boies w rozmowie z ABC News.

Mecenas dodał, że książę Yorku oskarżony jest przez Giuffre o wielokrotną napaść seksualną oraz celową przemoc emocjonalną. Z zeznań kobiety wynika, że książę wykorzystywał ją seksualnie m.in. w domu w Londynie, gdy Epstein, jego przyjaciółka Ghislaine Maxwell (oskarżona o handel nieletnimi) i sam książę zmusili ją do współżycia.

Kobieta domaga się odszkodowania za "za naruszenie jej nietykalności cielesnej i celowe wywołanie rozstroju emocjonalnego" - opisuje NBC News.

Milioner przez dekady molestował i "wypożyczał" nieletnie dziewczynki

"Dwadzieścia lat temu bogactwo, władza, pozycja i koneksje księcia Andrzeja umożliwiły mu wykorzystywanie przerażonego, bezbronnego dziecka, które nie miało nikogo, kto by ją chronił. Już nadszedł czas, aby został pociągnięty do odpowiedzialności" - brzmi uzasadnienie pozwu cytowane przez brytyjskie media.

Książę Yorku zaprzeczał, ale w mediach pojawiło się zdjęcie Andrzeja z Giuffre

Pod koniec 2019 roku książę Andrzej mówił w rozmowie w BBC Newsnight, że nigdy nie uprawiał seksu z Virginią Giuffre. W wywiadzie twierdził też, że "nie przypomina sobie", by kiedykolwiek ją spotkał oraz uznał, że wiele wątków z zeznań kobiety "jest błędnych". - Mogę absolutnie, kategorycznie powiedzieć, że to się nigdy nie zdarzyło - powiedział książę Yorku dwa lata temu, gdy do mediów wyciekło zdjęcie księcia i 17-letniej Giuffre.

Telewizja ABC News zwróciła się do rzecznika księcia Andrzeja z prośbą o komentarz w tej sprawie. W odpowiedzi usłyszeli, że ani książę, ani rzecznik nie będą wypowiadać się na temat oskarżeń kierowanych przez Amerykankę.

Książę Andrzej jest synem królowej Elżbiety II i jej męża księcia Filipa. Zajmuje 9. miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu. Książę miał poznać Epsteina przez Gishlaine Maxwell, którą poznał na studiach. Z ustaleń BBC wynika, że już w lutym 1999 roku miał polecieć prywatnym odrzutowcem biznesmena do jego prywatnej posiadłości na Wyspach Dziewiczych.

W 2005 roku rodzice 14-letniej dziewczynki z Florydy zgłosili na policję, że Epstein molestował ją w czasie pobytu dziecka w domu multimilionera. W 2008 roku Epstein został skazany za współudział w prostytucji nieletnich, ale został zwolniony po 13 miesiącach pozbawienia wolności. W czasie, gdy prowadzono dochodzenie w tej sprawie, Epstein i Maxwell uczestniczyli w balu urodzinowym księżniczki Beatrycze. Książę Andrzej zaprzeczał, by wiedział o oskarżeniach ciążących na jego znajomych.