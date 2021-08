"Już w ten weekend jest możliwy w Polsce upał, a w poniedziałek na południu kraju temperatura może sięgnąć 34-35 stopni Celsjusza (wg modelu GFS). Jeszcze wyższych temperatur, nawet 44-46 stopni Celsjusza, w najbliższym tygodniu doświadczy m.in. Hiszpania, Włochy i Grecja" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Upały wrócą do Polski, temperatura do 35 stopni. Włochy i Hiszpania zapewne pobiją rekordy ciepła

Ciepłe powietrze napłynie do Polski znad południowej Europy. Już teraz synoptycy przewidują, że we Włoszech i w Hiszpanii ekstremalnym upałom będzie towarzyszyć suche powietrze, a szanse na deszcz są określane jako skrajnie minimalne. Zwiększy się zatem ryzyko pożarów - te od przeszło tygodnia pustoszą Grecję i Turcję.

Włoska obrona cywila zaapelowała do mieszkańców, by w związku z nadchodzącą nad kraj "bombą ciepła" wykazywali się zwiększoną czujnością i natychmiast zgłaszali wszelkie podejrzenia dotyczące zaprószenia ognia.

Dotychczasowy rekord temperatury we Włoszech, to 46 stopni Celsjusza, które odnotowano w licu 2007 roku w mieście Foggia w regionie Apulia. Rekord w Hiszpanii padł w mieście Montoro (47 stopni Celsjusza zarejestrowano tam 13 lipca 2017 r.) - podaje Severe-weather.eu, dodając, że zdaniem synoptyków te rekordy mogą zostać pobite w najbliższych dniach.

Co to jest "kopuła ciepła" i dlaczego jest groźna?

Eksperci portalu Severe-weather.eu wyjaśnili, skąd nazwa "kopuła ciepła" i dlaczego wystąpienie tego zjawiska, które spodziewane jest w Europie południowej, może być szczególne groźne.

Kopuła ciepła to termin, którego używamy, gdy obszar wysokiego ciśnienia znajduje się w dużej części kontynentu i pozostaje tam przez dni lub nawet tygodnie. Proste wyjaśnienie kopuły jest takie, że działa ona jak pokrywka na garnku - zatrzymuje bardzo ciepłą masę powietrza na najniższych wysokościach. Taka sucha masa powietrza daje więc minimalne szanse na opady, a nawet na wystąpienie chmur.

Zazwyczaj wynikiem tego zjawiska są ekstremalne upały, a także znacznie zwiększone zagrożenie pożarami w miarę rozwoju lub nasilenia suszy. Kopuła ciepła jest często również odpowiedzialna za śmiertelne fale upałów na całym świecie

- wyjaśniono.

Zmiany klimatu to dłuższe i silniejsze fale upałów

Według rządowego dokumentu "Polityka ekologiczna państwa" scenariusze klimatyczne dla Polski pokazują, że najpowszechniejszymi zjawiskami pogodowymi związanymi z globalnym ociepleniem w tym dziesięcioleciu będą fale upałów z tendencją do wydłużania czasu ich występowania. Dla największych miast w Polski prognozowany jest wzrost liczby dni upalnych (z temperaturą maksymalna przekraczającą 30 stopni C).

Pogoda w danym okresie zależy od szeregu zmiennych i niezależnie od zmian klimatu są okresy gorętsze i chłodniejsze. Jednak wraz ze wzrostem średniej temperatury planety wyjściowa temperatura jest wyższa. Zatem to, co dawniej było ekstremalnie gorącym okresem, wraz ze zmianami klimatu staje się częstszym zjawiskiem i pojawiają się dni z temperaturą tak wysoką, jakiej nigdy dotychczas w danym miejscu nie zaobserwowano. "To, co dziś nazywamy 'ekstremalną falą gorąca', w ciągu dekad będziemy po prostu nazywać 'latem', o ile nie zmniejszymy ostro emisji dwutlenku węgla. Wybór należy do nas..." - ostrzega jeden z najbardziej znanych klimatolog na świecie Michael E. Mann.

Więcej o skutkach kryzysu klimatycznego i rozwiązaniach, jakie mamy w walce z nim, przeczytasz w serwisie Zielona.Gazeta.pl.