Wakacje 2021 - Chorwacja. Co z testem i kwarantanną? Jakie obostrzenia tam obowiązują?

Warunkiem wjazdu do Chorwacji z krajów członkowskich Unii Europejskiej, strefy Schengen lub państw stowarzyszonych strefy Schengen, jest posiadanie certyfikatu COVID. Osoby, które go nie posiadają, będą mogły wjechać do kraju pod warunkiem, że na granicy okażą przynajmniej jeden podanych niżej dokumentów:

nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania); Honorowane są wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE i wykonywane w laboratoriach;

nie starsze niż 270 dni zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w UE (Pfizer, Moderna AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm);

nie starsze niż 270 dni zaświadczenie o przyjęciu jednej dawki szczepionki Janssen (Johnson&Johnson) - pod warunkiem, że od przyjęcia tej dawki upłynęło 14 dni;

zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na COVID- 19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 270 dni

potwierdzenie, że od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V) upłynęło od 22 do 42 dni lub 22 do 84 dni jeśli przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca;

zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że przebyły COVID-19 zawierające daty przechodzenia choroby lub pozytywny wynik testu PCR / testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 270 dni, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh. UWAGA! Nie ma wzoru takiego zaświadczenia.

Z konieczności okazania tych dokumentów zwolnione są dzieci poniżej 12 roku życia, ale obowiązek ten dotyczy podróżujących z nimi rodziców lub opiekunów. Powyższe zasady będą obowiązywały przynajmniej do 15 sierpnia br.

Podróżni, którzy nie spełnią podanych wymogów, przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji zostaną skierowani przez Policję Graniczną na 10-dniową kwarantannę. Jeśli osoby te otrzymają w międzyczasie negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą liczyć na skrócenie samoizolacji.

Ambasada RP w Zagrzebiu zaznacza, że wszyscy, którzy przybędą do Chorwacji spoza strefy UE / strefy Schengen, muszą wykazać, że ich podróż odbywała się bez zbędnego zatrzymywania się. Zasada ta nie dotyczy osób przejeżdżających przez Chorwację tranzytem oraz przyjeżdżających do tego kraju z ważnych przyczyn biznesowych lub rodzinnych.

Wakacje w Chorwacji. Darmowe szczepienia dla turystów

Jak informowaliśmy pod koniec lipca, chorwacki rząd podjął decyzję o organizacji bezpłatych szczepień dla turystów. By skorzystać z tej możliwości, należy wybrać się do jednego z punktów szczepień w miejscu, w którym aktualnie przebywamy i okazać ważny dokument - dowód osobisty lub paszport. Jeśli zaś zgłaszamy się po drugą dawkę szczepionki, musimy mieć przy sobie zaświadczenie potwierdzające przyjęcie dawki pierwszej.

Chorwacja. Maseczki i pozostałe obostrzenia

Na terenie Chorwacji wciąż obowiązuje noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach oraz w środach transportu publicznegp. Od 26 lipca zabronione są wszelkie zgromadzenia z udziałem więcej niż 50 osób. Zakaz nie obejmuje imprez z udziałem do tysiąca osób, np. koncertów lub imprez sportowych, których uczestnicy posiadają certyfikat o pełnym szczepieniu przeciw COVID-19, zaświadczenie o przebyciu choroby lub negatywny wynik testu na koronawirusa.

