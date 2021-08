Chcesz wesprzeć Białorusinów w Polsce? Wyjaśniamy, jak to zrobić

- Na własne oczy widziałam, jak bardzo je (wybory 2020 - red.) sfałszowano. Nie mogłam nie zareagować - opowiada nam w jednym z publikowanych dziś tekstów 25-letnia Maria. - Razem z chłopakiem od razu pojechałam do centrum na demonstracje. Do dzisiaj mam wyrzuty sumienia z powodu tego, co go później spotkało. Bo to był mój pomysł.

Jej rówieśnik Jewgienij dodaje: - Zatrzymali mnie, celując z karabinów, wyciągnęli z samochodu, rzucili na maskę i zaczęli przeszukiwać. Tak po prostu. Bo akurat przejeżdżałem, a oni chyba musieli wyrobić normę. Nic nie znaleźli, no ale stwierdzili, że mam białą kurtkę (jednym z symboli demonstrantów były białe gumowe opaski na ręce i ogólnie barwy biało-czerwone zakazanej flagi Białorusi - red.), więc na pewno brałem udział w protestach. (...) Nie bili mnie ani nic takiego, to zaczęło się dopiero w areszcie.

W rocznicę wyborów, które zapoczątkowały gwałtowne społeczne protesty, wspomagamy działalność Domu Białoruskiego w Warszawie. I ty możesz pomóc.

Dom Białoruski od 2011 roku pomógł ponad tysiącowi Białorusinów uciekających ze swojego kraju przed prześladowaniami ze strony reżimu Łukaszenki. Wspiera ich w odnalezieniu się w Polsce, załatwieniu formalności czy uzyskaniu pomocy medycznej.

Organizacja nie ogranicza się tylko do tego. Jest też zaangażowana we wspieranie białoruskiej opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Działa nie tylko w Polsce, ale też choćby na Litwie i Ukrainie. Nie jest to całkiem bezpieczne zajęcie. Na początku sierpnia szef oddziału Białoruskiego Domu w Kijowie został odkryty powieszony w parku.



Organizacja finansuje swoją działalność z grantów i datków. Każdy, kto by chciał wesprzeć Białoruski Dom, może to zrobić bezpośrednim przelewem (w linku są dane) albo poprzez platformę zrzutka.pl.

