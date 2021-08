Turcja. Autobus nagle skręcił i wypadł z autostrady. Nie żyje 15 osób

Zobacz wideo Pijany kierowca próbował uciec przed policją. Wpadł na drzewo

Do wypadku doszło w niedzielę wczesnym rankiem, około godz. 4:40 czasu lokalnego (3:40 w Polsce). Poinformowało o tym biuro gubernatora prowincji Balikesir. Autobus należący do firmy turystycznej Efe Tur jechał z Zonguldak w północnej Turcji do Izmiru w zachodniej części kraju - podaje turecka agencja informacyjna Anadolu. Nagle, jak wynika z relacji świadków, kierowca autobusu skręcił i uderzył w barierki, po czym pojazd stoczył się do rowu.

"Hürriyet Daily News" informuje, iż służby wstępnie ustaliły, że autobus wjechał w zakręt z prędkością 95 km/h i pozostawił na drodze około 40-metrowy ślad hamowania.

Wypadek autobusu w Turcji. Nie żyje 15 osób

Kiedy na miejsce przyjechały odpowiednie służby, stwierdzono śmierć 11 osób. Cztery osoby zmarły w szpitalu - podaje Associated Press. W wypadku rannych zostało 17 osób. Poszkodowani zostali zabrani do pięciu pobliskich szpitali, gdzie udzielono im pomocy. Rannych odwiedził burmistrz prowincji.

Oficjalne przyczyny wypadku nie są na razie znane. Trwa dochodzenie w sprawie zdarzenia.

