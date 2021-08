Wakacje 2021 - Portugalia. Jakie obostrzenia obowiązują? Co z certyfikatem covidowym?

Zobacz wideo Co zrobić, gdy biuro podróży upada?

Osoby planujące wyjazd do Portugalii muszą pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Jedną z nich jest bez wątpienia obowiązek przedstawienia certyfikatu covidowego podczas wizyty w punktach gastronomicznych. Nakaz ten obowiązuje w całym kraju, ze względu na wzrost liczby infekcji. W weekendy do restauracji czy barów mogą wchodzić jedynie klienci z dokumentem potwierdzającym szczepienie, negatywny test lub przejście COVID-19.

Wakacje 2021. Jakie restrykcje obowiązują w Portugalii? Zaświadczenia w restauracjach tylko w weekendy

Zaświadczenie potwierdzające szczepienie (lub negatywny wynik testu) jest sprawdzane przed wejściem do portugalskich lokali gastronomicznych. O ile w dni powszednie nikt ich nie wymaga, o tyle podczas weekendu (od godziny 19:00 w piątek) czy w święta, bez okazania dokumentu nie wejdziemy do restauracji, barów czy kawiarni.

Dodatkowo we wszystkie dni obowiązek okazania dokumentu funkcjonuje w hotelach, ośrodkach SPA, łaźniach termalnych, kasynach, podczas zajęć grupowych na siłowni, na zajęciach kulturalnych i sportowych powyżej 1000 osób (na zewnątrz) lub 500 osób (wewnątrz), a także na weselach czy chrzcinach.

W kraju obowiązuje także nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką w przestrzeniach zamkniętych, transporcie publicznym, a także w przestrzeniach otwartych w przypadku braku możliwości zachowania dwumetrowego dystansu.

Portugalia - zasady wjazdu do kraju

Od 1 lipca w Portugalii obowiązuje Unijny Certyfikat Covidowy. Zamiast niego, podczas wjazdu do kraju, okazać możemy jednak także negatywny wynik testu PCR (wykonanego najwcześniej na 72 godziny przed wylotem) lub negatywny wynik testu antygenowego (wykonany na 48 godzin przed wylotem).

Wszyscy przybywający do kraju są także zobowiązani do wypełnienia formularza PLF na STRONIE. Należy to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem podróży do Portugalii. Dokument w formie papierowej lub elektronicznej należy mieć cały czas przy sobie.

Uwaga! W przypadku podróżowania na Maderę wymagany jest inny formularz, dostępny TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w tym kraju znajdziemy pod TYM adresem.