O Donaldzie Trumpie od czasu zakończenia kadencji jest stosunkowo cicho. Jeszcze kilka miesięcy temu amerykańskie media informowały, że były prezydent wygłasza przemówienia w hotelu w Trump Tower. Niedawno pojawiły się zaś doniesienia, że polityk próbuje formować coś na kształt gabinetu cieni. Natomiast najczęstszą formą aktywności Trumpa są oświadczenia, które publikuje na swojej stronie. Zwykle wpisy są bardzo krótkie, można się domyślać, że zastępują byłemu prezydentowi wpisy na Twitterze, na którym został dożywotnio zablokowany za publikowanie niezgodnych z prawdą wpisów nt. pandemii i wyników wyborów.

REKLAMA

Znaczna większość wpisów jest zatytułowana "Oświadczenie Donalda J. Trumpa, 45. Prezydenta Stanów Zjednoczonych", nawet jeśli wpis jest zaledwie jednozdaniowy.

Trump o piłkarkach: Powinni wymienić tych postępowców na Patriotów

W czwartek Trump zamieścił wpis na temat żeńskiej reprezentacji USA w piłce nożnej, która zdobyła brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich. Prezydent nie gratulował jednak piłkarkom, a krytykował ich poglądy polityczne.

Gdyby nasza drużyna, prowadzona przez radykalną grupę Lewicowych Szaleńców, nie była taka postępowa, zdobyłaby złoty medal, a nie brązowy. (...) Powinni wymienić tych postępowców na Patriotów i wtedy znowu by wygrywały. Kobieta z fioletowymi włosami grała beznadziejnie i spędza za dużo czasu na myśleniu o Radykalnej Lewicy, zamiast wykonywać swoją robotę!

- przekonuje Trump.

Oświadczenie Donalda Trumpa donaldjtrump.com

Konflikt Megan Rapinoe z Donaldem Trumpem

"Kobieta z fioletowymi włosami" to oczywiście Megan Rapinoe, jedna z najbardziej utytułowanych amerykańskich piłkarek, trzykrotna mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska, zdobywczyni m.in. Złotego Buta i Złotej Piłki na mistrzostwach świata w 2019 roku i zdobywczyni tytułu sportowca roku oraz najlepszej piłkarki wg. FIFA.

Rapinoe została spytana przez dziennikarzy o wpis Trumpa. - Smutna próba odgrzania starego kotleta - stwierdziła i dodała:

Trzymanie kciuków za to, żeby komuś poszło źle? Auć!

Do meczu ze Szwedkami (ostatecznie zdobywczyniami srebrnego medalu) w fazie grupowej, Amerykanki miały bilans 44 meczów bez przegranej.

Rapinoe, która swego czasu nazwała się "chodzącym protestem" przeciwko temu, co reprezentuje Trump, jest jedną z piłkarek, które walczą o zrównanie wynagrodzeń żeńskiej reprezentacji z wynagrodzeniami, jakie otrzymują ich - znacznie mniej utytułowani - koledzy. Piłkarka wielokrotnie zabierała głos ws. praw osób LGBT+, praw kobiet i instytucjonalnego rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Jej konflikt z Trumpem trwa co najmniej od 2019 roku, kiedy oznajmiła, że nie przyjmie zaproszenia do Białego Domu.